La ruta de los periodistas peregrinos: 22 kilómetros detrás de una noticia

A esta suerte de mercadito popular lo alimentó el catering rutero. Las parrillas colmadas de chorizos, vacíos y bondiolas ya humeaban a las 9 de la mañana. El hit irresistible terminó siendo cada hamburguesa con un huevo frito encima. También rankearon alto los “apretados” de salame y queso en baguette ($ 15.000). Por supuesto que hizo de las suyas la ley de la oferta y la demanda, porque en la ida una botellita de agua cotizaba a $ 3.000, y en la vuelta, ya a precio de liquidación, se vendía a $ 1.000. Quienes le sacaron el jugo a la localía fueron los vecinos que proponían el uso de “baños limpios” por módicos $ 3.000 (precio discutible y sujeto a rebajas).