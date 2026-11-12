La ruta de los periodistas peregrinos: 22 kilómetros detrás de una noticia

En Luján no alcanzó con mirar desde afuera, porque fue imprescindible avanzar junto con la multitud.

CARAVANA DE FE. Los rutas y caminos que conducen a Luján se vieron desbordados por la multitud que fue al lugar para presenciar la misa que ofreció el Papa.
CARAVANA DE FE. Los rutas y caminos que conducen a Luján se vieron desbordados por la multitud que fue al lugar para presenciar la misa que ofreció el Papa. La Gaceta / Fotos de Diego Aráoz (Enviado espacial)
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Millones de fieles y periodistas caminaron 22 kilómetros hacia Luján para presenciar la multitudinaria misa del papa León XIV, tras el cierre de accesos vehiculares.
  • El corte del tránsito desde la medianoche obligó a los asistentes a marchar a pie entre puestos comerciales y calor, ante una convocatoria que superó los dos millones de personas.
  • El evento ratificó la masividad del pontífice en el país y transformó la cobertura periodística en una experiencia vivencial directa sobre el fervor popular y la fe colectiva.
Resumen generado con IA

Once kilómetros de ida, caminando por el medio de la ruta. Los mismos de vuelta. Dos horas y pico de ida; dos horas y pico de vuelta. Como en esas películas posapocalípticas en las que ningún vehículo funciona, las piernas son el único transporte posible. El recorrido va de una rotonda -en la localidad de Open Door- a otra -en la entrada a Luján-. De una YPF a una Shell como puntos de referencia. La meta es la basílica; el objetivo, el último encuentro con León XIV.

Así es el ejercicio de esta profesión que tiene una saludable capacidad para descolocar. Lleva a lugares jamás imaginados, pone frente a personas y situaciones que no estaban en los planes y, de vez en cuando, obliga a abandonar la cómoda distancia del observador para ser parte de aquello que estamos contando.

A VIVA VOZ. Muchos hicieron el camino cantando. A VIVA VOZ. Muchos hicieron el camino cantando.

En Luján no alcanzó con mirar desde afuera, porque fue imprescindible avanzar junto con la multitud, compartir sus dificultades, descubrir sus pequeños gestos y entender que, antes de la misa, también había una historia en ese largo camino. La noticia no pasó solamente por las palabras de León XIV; también estaba en cada paso necesario para llegar hasta allí.

Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

A las 6, la recorrida empieza con el fresco y surcando el campo bonaerense. Pasadas las 8, el sol ya aprieta con potencia y a los lados se asoman las primeras construcciones. De regreso, en plena siesta, es cuestión de apretar el paso y festejar cada kilómetro recorrido como si fuera un gol.

ALEGRÍA. Los jóvenes hicieron del ambiente en Luján una fiesta. ALEGRÍA. Los jóvenes hicieron del ambiente en Luján una fiesta.

¿A qué se debió esta peripecia? Los organizadores cerraron los accesos a Luján apenas pasada la medianoche del martes. Llegaron en auto, en ómibus o en combi quienes estuvieron dispuestos a protagonizar una festiva vigilia. Ese acampe valió la pena. Para el resto sólo quedó la opción de caminar.

León XIV y Milei: una especialista analiza el mensaje político del Papa y las tensiones con el Gobierno

León XIV y Milei: una especialista analiza el mensaje político del Papa y las tensiones con el Gobierno

A ese itinerario lo alimentó un festival de puestos de merchandising. En ese sentido, todo lo que no se había visto en CABA emergió rumbo a Luján. Las remeras con refulgente León XIV hecho a pura IA cotizaron a 10.000. ¿El resto? Pañuelos, rosarios, llaveritos, banderas, imágenes de la Virgen de Luján.

CARTELES. Las ventas dejaron satisfechos a los comerciantes. CARTELES. Las ventas dejaron satisfechos a los comerciantes.

A esta suerte de mercadito popular lo alimentó el catering rutero. Las parrillas colmadas de chorizos, vacíos y bondiolas ya humeaban a las 9 de la mañana. El hit irresistible terminó siendo cada hamburguesa con un huevo frito encima. También rankearon alto los “apretados” de salame y queso en baguette ($ 15.000). Por supuesto que hizo de las suyas la ley de la oferta y la demanda, porque en la ida una botellita de agua cotizaba a $ 3.000, y en la vuelta, ya a precio de liquidación, se vendía a $ 1.000. Quienes le sacaron el jugo a la localía fueron los vecinos que proponían el uso de “baños limpios” por módicos $ 3.000 (precio discutible y sujeto a rebajas).

Improvisada peregrinación

Una señal inequívoca del destino bonaerense de esta improvisada peregrinación fue una pancarta colgada en el puente de ingreso a Luján. “Bienvenido León XIV-Cristina libre”. El intendente local, Leonardo Boto, es un cristinista de la primera hora.

OFERTAS. Los clásicos de cada concentración de gente no faltaron. OFERTAS. Los clásicos de cada concentración de gente no faltaron.

Adelante, detrás, a los costados, en la interminable plaza Belgrano, en las calles adyacentes, se arracimaron más de dos millones de personas. La llegada del Papamóvil encendió esos corazones. Después se dedicaron a seguir la misa por las pantallas gigantes, demasiado lejos de la basílica. En algunos casos, a más de dos kilómetros.

PROTECCIÓN. Las gorras también formaron parte de la oferta. PROTECCIÓN. Las gorras también formaron parte de la oferta.

“¡Hay que saltar, hay que saltar, hoy viene el Papa, para Luján!”, cantaba la hinchada cuando León XIV cruzó la ciudad y desembarcó a un lado del altar. La emoción de la misa y de su mensaje todo lo pudo, aunque -como reiteraban los fieles- “después hay que volver...”

La misa de León XIV en Luján reunió a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner en medio de la interna del PJ

La misa de León XIV en Luján reunió a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner en medio de la interna del PJ

Al final, una de las recompensas inesperadas del oficio es descubrir que una cobertura puede transformarse en una experiencia. Los periodistas peregrinos regresan con imágenes, testimonios, apuntes y crónicas, mucho más significativas que el cansancio acumulado durante una jornada singular. A veces, para contar una historia con cierta profundidad, hay que animarse a caminarla.

Temas León XIV en Argentina ArgentinaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La homilía completa del papa León XIV en Luján: el recuerdo a Francisco y un llamado a la reconciliación

La homilía completa del papa León XIV en Luján: el recuerdo a Francisco y un llamado a la reconciliación

En Uruguay, católicos y evangélicos esperan al papa León XIV

En Uruguay, católicos y evangélicos esperan al papa León XIV

Quién es el detenido por amenazar al papa León XIV antes de su llegada a Argentina

Quién es el detenido por amenazar al papa León XIV antes de su llegada a Argentina

Primer discurso de León XIV en Uruguay: qué dijo sobre la la inteligencia artificial, la familia y el trabajo

Primer discurso de León XIV en Uruguay: qué dijo sobre la la inteligencia artificial, la familia y el trabajo

La miniciudad de 5,6 millones de dólares que albergará al Papa en Palermo

La miniciudad de 5,6 millones de dólares que albergará al Papa en Palermo

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios