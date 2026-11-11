León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú
LA GACETA recorrió Chiclayo para reconstruir, a través de quienes lo conocieron, cómo Robert Prevost ejerció su tarea de obispo antes de convertirse en el papa León XIV. Los testimonios lo recuerdan en los barrios de la periferia, en las fiestas populares y en las parroquias más alejadas de las sierras altoandinas, a las que llegaba a caballo.
Resumen para apurados
- LA GACETA reconstruyó en Chiclayo la labor pastoral de Robert Prevost antes de ser el papa León XIV, a través de testimonios locales sobre su cercanía comunitaria.
- Prevost se desempeñó como obispo recorriendo zonas periféricas y parroquias aisladas en las sierras altoandinas, a las que solía acceder a caballo.
- Su pasado pastoral en Perú permite proyectar un pontificado caracterizado por la cercanía popular y la atención prioritaria a las comunidades más vulnerables.
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