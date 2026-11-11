Polémica judicial

Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones

El titular del Juzgado Civil XIII determinó que la reforma estatutaria rige internamente desde su aprobación asamblearia y no desde su publicación oficial; la camarista Seguí había presentado un pronto despacho denunciando que la legalidad del cuerpo electoral "no se negocia".

Si el fallo es respaldado por la Cámara, las elecciones de la AMT se realizarán sin inconvenientes.
Si el fallo es respaldado por la Cámara, las elecciones de la AMT se realizarán sin inconvenientes.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Justicia tucumana levantó la suspensión de las elecciones de la AMT al fallar que los socios adherentes pueden votar, avalando la validez interna de la reforma estatutaria.
  • El Juzgado Civil XIII determinó que la reforma rige desde su aprobación asamblearia, desestimando los reclamos previos impulsados por la camarista Seguí sobre el padrón.
  • Si el fallo es ratificado por la Cámara de Apelaciones, los comicios de la entidad judicial se celebrarán con normalidad y con el nuevo padrón electoral habilitado.
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