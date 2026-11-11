Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones
El titular del Juzgado Civil XIII determinó que la reforma estatutaria rige internamente desde su aprobación asamblearia y no desde su publicación oficial; la camarista Seguí había presentado un pronto despacho denunciando que la legalidad del cuerpo electoral "no se negocia".
Resumen para apurados
- La Justicia tucumana levantó la suspensión de las elecciones de la AMT al fallar que los socios adherentes pueden votar, avalando la validez interna de la reforma estatutaria.
- El Juzgado Civil XIII determinó que la reforma rige desde su aprobación asamblearia, desestimando los reclamos previos impulsados por la camarista Seguí sobre el padrón.
- Si el fallo es ratificado por la Cámara de Apelaciones, los comicios de la entidad judicial se celebrarán con normalidad y con el nuevo padrón electoral habilitado.
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