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¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo

La gestión es obligatoria para cobrar las cuotas estímulo al finalizar el ciclo lectivo. Hay dos maneras de cumplir el requisito y una de ellas se realiza por internet.

PROGRESAR. el trámite que más de 25..000 estudiantes tucumanos deben hacer antes del 15 de noviembre
PROGRESAR. el trámite que más de 25..000 estudiantes tucumanos deben hacer antes del 15 de noviembre / CAPTURA DE PANTALLA
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Unos 25.000 estudiantes tucumanos deben acreditar antes del 15 de noviembre una actividad formativa en la web de Progresar para cobrar las cuotas estímulo de sus becas.
  • El trámite se completa subiendo un certificado validado por la escuela o aprobando un curso virtual oficial, instancia que hasta ahora solo completaron diez alumnos en la provincia.
  • Quienes no cumplan el plazo perderán hasta dos cuotas de cobro, mientras que las instituciones educativas tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para validar los certificados.
Resumen generado con IA

El plazo corre y el número es alto: 25.000 estudiantes tucumanos todavía no acreditaron una Actividad de Extensión Formativa, un requisito obligatorio para cobrar las cuotas estímulo de las Becas Progresar. Tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para completar el trámite.

La medida alcanza a estudiantes de escuelas estatales y privadas que reciben Progresar Obligatorio, tanto de la primera como de la segunda convocatoria. No deben volver a inscribirse en la beca. Lo que falta es informar una actividad complementaria o aprobar el curso virtual habilitado para cumplir esta instancia.

¿En qué cambia completar el trámite? Los beneficiarios de la primera convocatoria podrán sumar dos cuotas estímulo al finalizar el ciclo lectivo. Quienes ingresaron en la segunda recibirán una. Si no acreditan la actividad dentro del plazo, no podrán acceder a esos pagos.

PROGRESAR. Recordatorio de acreditación de Actividades de Extensión Formativa. PROGRESAR. Recordatorio de acreditación de Actividades de Extensión Formativa. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué deben hacer los estudiantes 

Las Actividades de Extensión Formativa son propuestas que complementan lo aprendido en la escuela. Pueden ser cursos, talleres, seminarios, jornadas, actividades deportivas o culturales, proyectos científicos e iniciativas comunitarias.

No sirve cualquier actividad elegida por cuenta propia, la propuesta debe estar relacionada con la trayectoria educativa del estudiante y haber sido ofrecida o reconocida por su escuela. También puede haber sido organizada por un municipio, la Provincia o un organismo nacional.

Después de realizarla, el estudiante debe ingresar a la plataforma de Progresar y cargar el certificado. Además, tendrá que indicar qué actividad hizo y escribir una descripción breve de la experiencia.

Luego, la escuela debe revisar la información y validarla dentro de la misma plataforma. Esa confirmación es la que habilita la liquidación de las cuotas estímulo.

Cuáles son las fechas que hay que tener en cuenta

Los becarios de la primera y segunda convocatoria podrán cargar la actividad hasta el domingo 15 de noviembre. Después de esa fecha, las instituciones educativas tendrán hasta el lunes 30 para validar los certificados presentados.

Por eso, no conviene esperar hasta el último día. Si la escuela observa un error, falta un documento o surge un problema con la plataforma, el estudiante necesitará tiempo para corregirlo.

Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden consultar en su institución educativa o escribir a becasprogresar@educaciontuc.gov.ar. El trámite es personal, gratuito y digital.

Alternativas para quienes todavía no hicieron una actividad

Hay una segunda opción y todo el proceso puede completarse por internet. Se trata del curso “Proyecto de vida y economía personal”, disponible en la plataforma Formando Capital Humano.

Para ingresar solamente se necesita una cuenta activa de Mi Argentina. Una vez aprobado el curso, la acreditación se refleja directamente en el sistema de Progresar. En este caso, no hace falta subir un certificado ni esperar la validación de la escuela.

La diferencia es importante: la acreditación automática funciona exclusivamente con este curso. Quienes elijan cualquier otra actividad deberán presentar el comprobante y completar el circuito habitual.

Sin embargo, esta alternativa todavía tuvo poco alcance. Según el último reporte de Progresar Tucumán, solo 10 estudiantes habían aprobado el curso virtual, mientras que más de 25.000 continuaban con el requisito pendiente.

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