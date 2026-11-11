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Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal

Una cafetería inspirada en París, accesorios de resina y una hamburguesería que recuperó su inversión antes del mediodía fueron algunas de las propuestas de La Normal Emprende, la feria que convirtió la peatonal en un paseo comercial con stands.

DE SEXTO. Octavio Gabriel Magro, de 18 años, y sus compañeros atendieron LBC, su emprendimiento de hamburguesas, durante la feria La Normal Emprende. / LA GACETA, VICTORIA REINOSO
DE SEXTO. Octavio Gabriel Magro, de 18 años, y sus compañeros atendieron LBC, su emprendimiento de hamburguesas, durante la feria La Normal Emprende. / LA GACETA, VICTORIA REINOSO
Por Victoria Reinoso 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Alumnos de la Escuela Normal abrieron 28 emprendimientos en la peatonal de Tucumán durante la feria 'La Normal Emprende' para aplicar proyectos comerciales.
  • A través de stands de gastronomía y diseño, los estudiantes de sexto año gestionaron inversiones, ventas directas y atención al público en la vía pública.
  • La iniciativa fomenta la educación financiera práctica en el nivel secundario y promueve habilidades de autogestión laboral para el futuro de los jóvenes.
Resumen generado con IA

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