“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?
En su despedida, León XIV lanzó desde Luján una exhortación que interpela a toda la sociedad. Es tiempo de alzarse, reconciliarse y construir puentes de solidaridad. La pregunta es si seremos capaces de seguir su huella cuando se apaguen los ecos de la visita.
Resumen para apurados
- El papa León XIV concluyó su gira en Luján ante millones de fieles, a quienes exhortó a la unidad y la solidaridad social bajo el lema: “¡Argentina, levántate y camina!”.
- La ceremonia reunió a más de dos millones de personas y a la dirigencia opositora, cerrando cuatro días de viaje pastoral que movilizaron a seis millones de ciudadanos en el país.
- El mensaje interpela a la dirigencia y a la sociedad argentina sobre su capacidad para superar la polarización y sostener acuerdos comunes tras la partida del pontífice a Perú.
Celeste y blanco de la cabeza a los pies. Los colores de la Virgen de Luján son los de nuestra bandera y también los que luce León XIV en la casulla. En cierto modo, es un atuendo que lo hace más imponente. Desde esa altura, durante la última homilía regalada al país el Papa se permitió una arenga contundente: “¡Argentina, levántante y camina!” Como un remedo de aquel “argentinos, a las cosas” de Ortega y Gasset, viene de fronteras afuera el cachetazo para ubicarnos en la realidad. En el caso de León XIV, es más bien la caricia de un padre. Cariñosa, pero firme.
¿Cuántos fieles se congregaron en Luján? Difícil determinarlo con precisión, pero no fueron menos de dos millones y medio. Tal vez tres. Una vez más, León XIV convocó multitudes, una constante desde que pisó suelo nacional el domingo. Magnético en su sencillez, el Papa protagonizó un raid intenso durante el que fue sumando porotos hasta ganarse incuestionablemente los corazones.
Lo hizo con simpatía, con predisposición, decidido a cumplir la agenda completa desafiando lo delicado de su salud. Pero sobre todo fue rico en gestos y en palabras. Se dio tiempo en sólo cuatro días para recorrer un amplísimo arco social y en cada contacto dejó alguna frase de cabecera. Manejó el tiempo de forma admirable. Toda una sorpresa, teniendo en cuenta la altitud de la vara que representa el legado de Francisco, tal vez el ausente más presente de todos. León zanjó ese apartado con una definición inapelable: “este país tiene ahora dos Papas; uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.
La capital de la fe
Tierra de devoción y de peregrinaciones, a 70 kilómetros de la Capital Federal, Luján acostumbra abrirle sus brazos a la grey católica. Su basílica, esa maravilla gótica alzada entre un caserío que sigue oliendo a pueblo, es el hogar de la Patrona de la Argentina. De espalda al templo y de frente a los fieles, León ofició una misa signada por el mensaje de caridad cristiana. “De la caridad sólo puede surgir el amor”, sentenció. Entre los invitados incluyeron delegaciones provenientes de los rincones más carenciados; esos pobres que el Evangelio invita a cobijar mientras usualmente, como advirtió el Papa, solemos mirar para otro lado.
Varios párrafos de la homilía resultaron una síntesis de lo que León viene reiterando desde el primer momento: reconcíliense, den la mano a los hermanos que sufren, sean misericordiosos, respétense. Le faltó decir “tienen todo para ser un gran país, pónganlo en marcha”. No necesitó ser tan explícito, se entendió a la perfección. La pregunta también es simple: ¿aprovecharemos los argentinos este compás moral que puede sacarnos de la mediocridad o volveremos a habitar, en cuestión de horas, las miserias que nos caracterizan? La respuesta dependerá del grado de madurez que como sociedad hayamos alcanzado. Por ahora, es una incógnita.
El pasaje del Evangelio elegido habla de un mandato que Jesucriso estableció mientras agonizaba en la cruz, cuando hizo de María la madre de la humanidad. Precisamente a la Virgen le pidió ayuda el Papa, para él y para el país anfitrión. “Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado -sostuvo-. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión”. Luego emuló una tradición marcada por Juan Pablo II, al dejar una rosa de oro de regalo. Hubo mucho de simbólico; a fin de cuentas, su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la festividad de la Virgen de Luján.
Puesta en escena
Las diferencias con la otra misa masiva -la del lunes pasado en Palermo- resultaron evidentes. Mientras en CABA se montó una miniciudad con un costo superior a los 5 millones de dólares (invitados VIP incluidos), en Luján primó una sencillez extrema. El dueño de casa no era el Presidente de la Nación, sino el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En lugar del suntuoso pabellón montado por DF Entertainment en el corazón porteño, Luján preparó un altar protegido por un gazebo de acrílico, austero en su blancura. Apenas una plantitas sirvieron de escenografía. A la derecha, en una tarima, se ubicaron la orquesta y el coro. En otra tribunita, apretujada, la prensa. La estrella de la previa fue Luciano Pereyra, lujanense y orgullo de la ciudad de 95.000 habitantes. Su interpretación de “Sólo le pido a Dios” resultó de lo más conmovedora.
Protegido del solazo del mediodía, el Papa lució meditativo en su sillón. Una pose clásica, típica de esa escucha atenta que evidenció en cada una de sus apariciones. El silencio de misa sólo se vio interrumpido por aplausos y por el fervor de los chicos del Hogar de Cristo de La Matanza. Pero en general la liturgia fue un espacio de puro recogimiento. Y pocas cosas impactan tanto como el silencio que pueden compartir más de dos millones de personas.
Otro contraste con el encuentro de Palermo fue el perfil de los asistentes. Si en CABA la primera fila estuvo copada por las figuras de la Libertad Avanza y del Pro; en Luján lo que se evidenció fue el más rotundo peronismo. Kicillof se encargó de recibir al Papa, acompañado por su vice Verónica Magario; y a continuación la lista registró -entre varios otros- a Máximo Kirchner, Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Grabois y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Aplaudieron con fuerza cuando León habló de Francisco (“el Papa que llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”) y también rl párrafo referido a la situación de pobres, migrantes, enfermos y presos que tanto cuidado necesitan.
El hombre y su huella
En Perú lo recuerdan como el “padre Robert”. Allí aterrizó León, listo para afrontar la última parada de su gira pastoral. Muy especial para él, teniendo en cuenta que es un peruano más y que en Chiclayo lo aguardan como al hijo pródigo. Tremenda satisfacción, esa de ver a su obispo predilecto transformado en líder de 1.200 millones de católicos.
Pero el paso previo, la aventura argentina, dejó al Papa conmovido. Puede que haya esperado un recibimiento cálido, pero lo vivido durante estos cuatro días superó todas las previsiones. En total, seis millones de personas salieron a la calle para ir a su encuentro y nadie quedó defraudado. Este hombre que hace de la simpleza un notable ejercicio de sabiduría no precisó la ampulosidad ni la pompa del cargo; tampoco los golpes de efecto. No es su estilo. Fue de menor a mayor, despacito, cosechando y sembrando. Y cuando habló, dejó a todos pensando.
El tironeo político acerca de a quién le cabe el sayo de las criticas es la comidilla de los analistas. Si el Gobierno se da por aludido o no; si la oposición capitaliza esos conceptos... Tanto ruido que en nada contribuye a mirar el fondo de las cosas. Buscar ganadores y perdedores de una visita papal deja en evidencia que no se ha entendido nada de lo que León XIV vino a proponer. El presidente Milei lo despidió entre lágrimas y le dijo “esta es su casa”. En eso no hay discusión posible: los argentinos quedaron encantados con todo lo que Robert Prevost les brindó.
Será por eso que se fue y ya se lo extraña. Se extraña ese fervor popular tan positivo, la paz con la que convivieron representantes de ambos extremos de la pirámide social, la seriedad con la que convocó y la serenidad con la que transmitió sus ideas. Y está, por supuesto, la arista espiritual, representada por una descomunal cantidad de compatriotas que vieron en León XIV un vehículo para descubrir o reafirmar su fe. En poquitos días este hombre, tan particular, sin dudas encantador, fue capaz de dejar una huella. ¿Será posible seguirla? ¿O la vorágine de la época la borrará con la implacable lógica de lo efímero, del descarte?