“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

Puesta en escena

Las diferencias con la otra misa masiva -la del lunes pasado en Palermo- resultaron evidentes. Mientras en CABA se montó una miniciudad con un costo superior a los 5 millones de dólares (invitados VIP incluidos), en Luján primó una sencillez extrema. El dueño de casa no era el Presidente de la Nación, sino el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En lugar del suntuoso pabellón montado por DF Entertainment en el corazón porteño, Luján preparó un altar protegido por un gazebo de acrílico, austero en su blancura. Apenas una plantitas sirvieron de escenografía. A la derecha, en una tarima, se ubicaron la orquesta y el coro. En otra tribunita, apretujada, la prensa. La estrella de la previa fue Luciano Pereyra, lujanense y orgullo de la ciudad de 95.000 habitantes. Su interpretación de “Sólo le pido a Dios” resultó de lo más conmovedora.