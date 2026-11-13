Divididos en Tucumán: “El encuentro físico es una necesidad fundamental”

Divididos volverá a encontrarse con el público tucumano mañana desde las 21 en el Club Central Córdoba, con un repertorio que recorrerá distintas etapas de su historia y sumará canciones de su último trabajo discográfico, titulado “Divididos”. En el marco de la gira con la que celebra 38 años de trayectoria, la banda llega con la expectativa de reencontrarse con una provincia que, según Ricardo Mollo, ya siente como propia.
“Tucumán ya es como nuestra casa, nos sentimos parte de la provincia. Para este fin de semana venimos cargaditos. Vamos a incorporar varias canciones del nuevo disco y, por supuesto, no van a faltar los clásicos que no podemos dejar de tocar jamás”, anticipó el cantante y guitarrista en una entrevista exclusiva con LA GACETA.
“¿Qué les pasa a los tucumanos que les gusta ir a recitales tan tarde?”, se preguntó en medio de la entrevista el baterista de la banda Catriel Ciavarella. Se refería a los horarios tardíos de algunos de los recitales en la provincia. Mollo, sin contestar la pregunta retórica, pidió que el público llegue temprano a “CC” para no postergar demasiado el ingreso.
“Quiero que la gente se junte con cierta anticipación en el estadio para disfrutar de la previa, vivir la energía del lugar y no perderse los acordes iniciales. Así de paso pedimos que dejen algunas empanadas para nosotros o nos vamos a tener que ir hasta Famaillá”, bromeó.
El regreso de la banda a Tucumán tendrá como uno de sus atractivos la presentación de canciones de nuevo disco homónimo “Divididos”, un álbum que llevó varios años de trabajo y que recupera una impronta directa, con una búsqueda sonora analógica y potente pensada también para el escenario.
Mollo contó que la recepción del público para con el disco fue más rápida de lo que imaginaban. La respuesta a temas nuevos, como “Aliados”, los sorprendió y confirmó que las canciones encontraron su lugar en el repertorio. “Queríamos hacer un disco para tocar en vivo, con una impronta analógica, cruda y con mucho power”, explicó.
Diego Arnedo, por su parte, describió un proceso de composición extendido en el tiempo, atravesado por las giras y la dinámica de una banda que mantiene una intensa actividad en los escenarios.
“Se compuso a lo largo de varios años. Hay canciones que tenían cinco años o más guardadas. Lo que pasa es que estar todo el tiempo tocando en vivo nos distrae de la concentración necesaria para cerrar un disco. El ritmo de las giras te va llevando y de pronto pasa el tiempo”, señaló el bajista.
La pandemia también formó parte de ese recorrido. Mollo recordó que una primera versión de “Insomnio” fue grabada durante el aislamiento estricto, cuando cada integrante registraba su parte desde su casa y con los recursos que tenía a mano. La necesidad de seguir haciendo música fue el punto de partida. Después se sumaron “El mundo ganado” y otras ideas hasta que llegó el momento de completar el álbum. “Bueno, ya está, nos ponemos firmes y lo terminamos”, recordó.
La identidad visual del trabajo también dialoga con el contexto. La portada, diseñada por el artista tucumano Alejandro Ros, presenta dos telas una blanca y otra celeste cosidas entre sí. Para Mollo, la imagen funciona como una herida, pero también como un intento de unión. El músico destacó el trabajo del diseñador, a quien definió como un “maestro en el arte gráfico del rock”.
Uno de los fenómenos que más llama la atención de Divididos en sus presentaciones es la presencia de público joven. El músico contó que durante mucho tiempo le sorprendía ver chicos de entre ocho y 16 años en los recitales, hasta que comprendió que muchos eran los mismos que años atrás habían llegado acompañados por sus padres.
“Es una transmisión familiar hermosa que se repite en cada provincia que vamos”, expresó. La escena, que se renueva en cada gira, refleja una relación con la música que atraviesa generaciones y que se sostiene tanto en las canciones como en la experiencia compartida de los recitales.
Esa conexión también se hizo visible durante la reciente presentación en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, ante más de 4.500 personas. Recordó aquella noche como una experiencia especialmente emotiva, marcada por la presencia de argentinos que viven en el exterior y que encontraron en las canciones una forma de acercarse a su lugar de origen.
“Para los argentinos que viven afuera por distintas razones, escuchar nuestra música es llevarles un pedacito de la cocina de su casa, el olor a lo nuestro”, contó. Antes de salir al escenario sonó el Himno Nacional Argentino. La reacción del público, con lágrimas y abrazos, terminó de darle un carácter especial a la presentación.
Estructura de trabajo
La actividad en vivo también obligó al grupo a revisar su estructura de trabajo. Arnedo explicó que el tamaño del equipo técnico y humano que acompaña a la banda implica una logística cada vez más compleja, por lo que debieron reorganizar la dinámica de las giras y seleccionar con mayor cuidado los lugares donde tocar.
“Nos obligó a reevaluar la logística, atomizar la estructura y ser más selectivos con los lugares”, explicó. Como consecuencia, la cantidad de presentaciones se redujo cerca de un 50% en comparación con la actividad que tenían tres años atrás.
Para Mollo, sin embargo, esa decisión no modifica el sentido de los encuentros con el público. En tiempos atravesados por las pantallas y las redes sociales, el músico reivindicó el valor de la experiencia presencial y de la música compartida.
“En una época en la que todo pasa por la pantalla y las redes sociales, el encuentro físico y presencial es una necesidad humana fundamental. Sentir la presencia del otro y la vibración del vivo no se reemplaza con nada digital. Las plataformas son herramientas útiles para conocer música, pero no pueden ser la finalidad”, sostuvo.