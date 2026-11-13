Divididos en Tucumán: “El encuentro físico es una necesidad fundamental”

La pandemia también formó parte de ese recorrido. Mollo recordó que una primera versión de “Insomnio” fue grabada durante el aislamiento estricto, cuando cada integrante registraba su parte desde su casa y con los recursos que tenía a mano. La necesidad de seguir haciendo música fue el punto de partida. Después se sumaron “El mundo ganado” y otras ideas hasta que llegó el momento de completar el álbum. “Bueno, ya está, nos ponemos firmes y lo terminamos”, recordó.