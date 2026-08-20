De Divididos y Wos a Jack Johnson: quiénes tocarán en el Cosquín Rock 2027

Resumen para apurados
- Cosquín Rock confirmó su edición del 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla, reuniendo a más de 100 artistas como Divididos, Wos y Jack Johnson para su clásico festival.
- Con más de 26 años de historia, el encuentro ofrecerá múltiples escenarios y diversos géneros. Las entradas ya se gestionan vía web con validación de identidad bancaria.
- El festival consolida su vigencia en la escena musical regional al fusionar rock tradicional con tendencias urbanas y figuras internacionales de cara al próximo verano.
El emblemático encuentro de las sierras cordobesas alista los detalles de su próxima entrega. La organización de Cosquín Rock ratificó que el evento tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, bajo la promesa de renovar la cita clásica de cada verano.
Tras un recorrido de más de 26 años de historia en la escena nacional y regional, la propuesta redobla el desafío con un despliegue de más de 100 proyectos musicales distribuidos en varios escenarios. La programación abarca una variedad de estilos que incluye rock tradicional, indie, trap, pop, blues, punk, metal y vertientes electrónicas.
Quiénes participarán en el Cosquín Rock 2027
Rock y pop nacional: Divididos, Ciro y los Persas, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Las Pelotas, Guasones, Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Las Pastillas del Abuelo, Illya Kuryaki and the Valderramas, Tan Biónica, El Kuelgue y Los Gardelitos.
Música urbana y nuevas tendencias:Wos, Marilina Bertoldi, Peces Raros, Zoe Gotusso, Juan Ingaramo, El Plan de la Mariposa, Usted Señálemelo, Cruzando el Charco, Silvestre y La Naranja, El Zar, Gauchito Club, Conociendo Rusia y El Mató a un Policía Motorizado.
Figuras internacionales:Jack Johnson, Jorge Drexler, Capital Cities y No Te Va Gustar.
Electrónica y fiesta:Richie Hawtin, Hector Couto, Nick Curly, Mariano Mellino, Martin Huergo, Mateo Dufour, Chapa, Castelo, Q’Lokura y Un Poco de Ruido.
Paso a paso: cómo conseguir las entradas para el Cosquín Rock 2027
Compra mediante el sitio oficial: La adquisición de entradas se gestiona únicamente desde www.cosquinrock.net. Se aconseja registrar la cuenta personal con anticipación para acelerar la elección entre el envío a domicilio o la entrega en un punto de retiro.
Validación de la tarjeta: Tras realizar el pago, el comprador debe validar la titularidad del plástico en el portal del festival ingresando un código de 6 dígitos visible en el resumen bancario o homebanking (proceso que demora hasta 72 horas hábiles). Este paso debe completarse dentro de los 10 días para evitar la cancelación automática de la compra.
Retiro de pulseras de acceso: Un correo electrónico oficial notificará las fechas exactas y las ubicaciones disponibles para efectuar el canje del ticket digital por la pulsera física del evento.