Ahyre y Tawa se suman a la cartelera de Tocando al Frente

Gran momento artístico

La grilla suma a Ahyre y Trejo lo justifica: “será uno de los momentos más especiales; llegan en un gran momento artístico para presentar su disco ‘Faro’y con un repertorio lleno de canciones muy queridas porque es uno de los grupos más importantes y convocantes del folclore argentino actual”. No estarán solos: por Tucumán se sumará Tawa, otra formación que está con proyección nacional. “También sumamos nuevos valores como Herencia de Salta y Martu Bongiovanni, mientras que lo tradicional tendrá una fuerte presencia con Josué Escudero, Pucho González y Sangre Mansera. Otra de las destacadas es Magalí Gómez, referente del folclore chaqueño y heredera del legado cultural de Coco Gómez, aportando los colores y sonidos característicos del monte chaqueño. Y la danza estará representada por la Escuela de Folclore San Francisco Solano, dirigida por Agustín Roig”, detalla. Obviamente, los anfitriones estarán presentes.