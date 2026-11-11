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Ahyre y Tawa se suman a la cartelera de Tocando al Frente

El festival que organiza Los Puesteros tendrá una edición de primavera este viernes.

VISITANTES DESTACADOS. Ahyre participará en Tocando al Frente.
VISITANTES DESTACADOS. Ahyre participará en Tocando al Frente.
Por Redacción Espectáculos Hace 10 Hs

Diego Trejo siente que cada vez que Tocando al Frente abre su escenario, “es el lugar donde podemos desarrollar nuestro repertorio, mostrar nuestra identidad artística y, sobre todo, generar un encuentro genuino con el público que desde hace años acompaña a Los Puesteros”.

El grupo se hace cargo de la organización de una nueva edición del festival folclórico, esta vez de primavera, que tendrá lugar este viernes, desde las 18 y hasta la madrugada, en el predio de Las Cañas de Yerba Buena (avenida Perón y Las Rosas). Los socios de Club LA GACETA tendrán el beneficio de 3x2 en entradas.

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Esta es la séptima vez que despliegan la propuesta, y cada una mejoró respecto de la anterior en cartelera, infraestructura, servicios y público. “Vivimos este crecimiento con mucha alegría y gratitud. Comenzamos con una idea y siempre apostamos a brindar una experiencia de calidad para el público, con un escenario, sonido e iluminación de primer nivel, en un espacio cómodo y pensado para toda la familia. Eso hizo que se transforme en un evento esperado no solo por los tucumanos, sino también por personas que llegan desde otras provincias para disfrutar de la música, el predio y la propuesta integral. Representa la posibilidad de demostrar que desde la iniciativa privada se pueden llevar adelante proyectos culturales de gran calidad hasta convertirse en una propuesta importante para Tucumán y para toda la región”, señala.

Gran momento artístico

La grilla suma a Ahyre y Trejo lo justifica: “será uno de los momentos más especiales; llegan en un gran momento artístico para presentar su disco ‘Faro’y con un repertorio lleno de canciones muy queridas porque es uno de los grupos más importantes y convocantes del folclore argentino actual”. No estarán solos: por Tucumán se sumará Tawa, otra formación que está con proyección nacional. “También sumamos nuevos valores como Herencia de Salta y Martu Bongiovanni, mientras que lo tradicional tendrá una fuerte presencia con Josué Escudero, Pucho González y Sangre Mansera. Otra de las destacadas es Magalí Gómez, referente del folclore chaqueño y heredera del legado cultural de Coco Gómez, aportando los colores y sonidos característicos del monte chaqueño. Y la danza estará representada por la Escuela de Folclore San Francisco Solano, dirigida por Agustín Roig”, detalla. Obviamente, los anfitriones estarán presentes.

Tocando al Frente llena de música norteña a Las Cañas

Tocando al Frente llena de música norteña a Las Cañas

“El entorno de Las Cañas genera una cercanía especial entre los artistas y la gente, por lo que seguramente será una noche de mucha emoción y conexión. Quien va sabe que encontrará comodidad, buena atención y una experiencia cuidada en todos los detalles. Siempre trabajamos para que las familias puedan disfrutar tranquilas en un espacio seguro y confortable”, concluye.

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