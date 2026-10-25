Sexualmente hablando: la remera de Divididos

Woody Allen también tiene predilección por este tema. Es recurrente en sus películas e incluso en su concepción vital: ha declarado más de una vez que nuestro destino depende menos del talento y el esfuerzo, que del azar. Y comparó las situaciones más cruciales de la vida con un partido de tenis en que la pelota golpea el borde de la red y, por una fracción de segundo, puede caer hacia un lado u otro, sin ningún control por parte del jugador, con opuestos desenlaces. Esta idea encuentra su expresión más contundente en “Match Point” (2005), una de sus grandes películas, donde el protagonista termina saliéndose con la suya de la manera más azarosa.