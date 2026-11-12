¡Noche histórica de electrónica en Tucumán!

El próximo sábado 28 de noviembre, desde las 22, Tucumán se convertirá en el epicentro de la música electrónica del Norte Grande con el desembarco de una verdadera leyenda mundial: el DJ y productor inglés Nick Warren. De la mano de Proyecto Aborigen, el histórico Palacio de los Deportes (Parque 9 de Julio) -recientemente renovado y consolidado como un faro cultural para espectáculos internacionales masivos- será el escenario de una noche que promete quedar en la memoria.