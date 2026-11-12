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¡Noche histórica de electrónica en Tucumán!

Llega Nick Warren al Palacio de los Deportes con un 3x2 exclusivo de Club LA GACETA.

¡Noche histórica de electrónica en Tucumán!
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El DJ británico Nick Warren se presentará el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán para ofrecer un show de música electrónica junto a artistas locales.
  • El evento es producido por Proyecto Aborigen en un recinto recientemente renovado. Warren llega con más de 30 años de trayectoria y una reciente nominación al Latin Grammy.
  • La llegada de este referente internacional consolida a Tucumán como plaza para eventos masivos y fortalece la escena de la música electrónica en el Norte Grande argentino.
Resumen generado con IA

El próximo sábado 28 de noviembre, desde las 22, Tucumán se convertirá en el epicentro de la música electrónica del Norte Grande con el desembarco de una verdadera leyenda mundial: el DJ y productor inglés Nick Warren. De la mano de Proyecto Aborigen, el histórico Palacio de los Deportes (Parque 9 de Julio) -recientemente renovado y consolidado como un faro cultural para espectáculos internacionales masivos- será el escenario de una noche que promete quedar en la memoria.

Con más de tres décadas moldeando el Progressive House global, excompañero de ruta de Massive Attack, creador de The Soundgarden y flamante nominado al Latin Grammy 2026 junto a Peces Raros, el "más argentino de los DJs internacionales" salda una vieja deuda con el público norteño. La cabina también vibrará con los sets de Alejo Fochi (Santiago del Estero) y el talento local de Nicolás Viana, bajo la producción de LaBoiteClub.

¡Noche histórica de electrónica en Tucumán!

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Recordá llegar temprano, con outfit cómodo y listo para un viaje musical inolvidable. ¡Asegurá tu lugar con Club LA GACETA y preparate para bailar toda la noche!

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