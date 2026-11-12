¡El folclore se vive en Yerba Buena!

El folclore argentino vuelve a encender los motores en Yerba Buena con la esperadísima edición Primavera ’26 del Festival Tocando al Frente, ese clásico indiscutido impulsado por Los Puesteros que celebra a pura música, encuentro e identidad cultural las raíces de nuestro país. La gran cita festivalera será este viernes 13 de noviembre, de 18:00 a 02:00 hs, en el predio de Las Cañas (avenida Perón y Las Rosas), en lo que promete ser una noche llena de zambas, chacareras y grandes momentos para compartir con amigos o en familia.