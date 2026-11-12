¡El folclore se vive en Yerba Buena!

Resumen para apurados
- Yerba Buena recibirá el Festival Tocando al Frente este viernes 13 de noviembre en Las Cañas, con shows de Los Puesteros y Ahyre para celebrar el folclore argentino.
- El tradicional encuentro combinará música en vivo y danzas folclóricas, facilitando el acceso del público mediante promociones exclusivas para socios de Club LA GACETA.
- La convocatoria busca fortalecer la oferta cultural de Yerba Buena y afianzar el festival como un espacio de referencia para las tradiciones y la música folclórica regional.
El folclore argentino vuelve a encender los motores en Yerba Buena con la esperadísima edición Primavera ’26 del Festival Tocando al Frente, ese clásico indiscutido impulsado por Los Puesteros que celebra a pura música, encuentro e identidad cultural las raíces de nuestro país. La gran cita festivalera será este viernes 13 de noviembre, de 18:00 a 02:00 hs, en el predio de Las Cañas (avenida Perón y Las Rosas), en lo que promete ser una noche llena de zambas, chacareras y grandes momentos para compartir con amigos o en familia.
La cartelera de esta edición viene cargada de talento y pura energía folclórica, con las actuaciones en vivo de Ahyre, Los Puesteros, Tawa, Josué y Pucho, Sangre Mansera, Magalí Gómez, Herederos, Martu Bongiovanni y la participación especial de la Escuela de Folklore San Francisco Solano.
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