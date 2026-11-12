EspectáculosGuía para salir

¡El folclore se vive en Yerba Buena!

Llega el Festival Tocando al Frente con una cartelera imperdible y un 3x2 exclusivo para socios de Club LA GACETA.

¡El folclore se vive en Yerba Buena!
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Yerba Buena recibirá el Festival Tocando al Frente este viernes 13 de noviembre en Las Cañas, con shows de Los Puesteros y Ahyre para celebrar el folclore argentino.
  • El tradicional encuentro combinará música en vivo y danzas folclóricas, facilitando el acceso del público mediante promociones exclusivas para socios de Club LA GACETA.
  • La convocatoria busca fortalecer la oferta cultural de Yerba Buena y afianzar el festival como un espacio de referencia para las tradiciones y la música folclórica regional.
Resumen generado con IA

El folclore argentino vuelve a encender los motores en Yerba Buena con la esperadísima edición Primavera ’26 del Festival Tocando al Frente, ese clásico indiscutido impulsado por Los Puesteros que celebra a pura música, encuentro e identidad cultural las raíces de nuestro país. La gran cita festivalera será este viernes 13 de noviembre, de 18:00 a 02:00 hs, en el predio de Las Cañas (avenida Perón y Las Rosas), en lo que promete ser una noche llena de zambas, chacareras y grandes momentos para compartir con amigos o en familia.

La cartelera de esta edición viene cargada de talento y pura energía folclórica, con las actuaciones en vivo de Ahyre, Los Puesteros, Tawa, Josué y Pucho, Sangre Mansera, Magalí Gómez, Herederos, Martu Bongiovanni y la participación especial de la Escuela de Folklore San Francisco Solano.

¡Tu pase al festival rinde mucho más con Club LA GACETA!

Porque la música se disfruta mejor en compañía, la comunidad de socios tiene un beneficio estrella pensado para armar el grupo sin gastar de más: ¡3x2 en entradas todos los días para ingresos generales! Comprás tres tickets y pagás solo dos, así de simple y directo.

¿Cómo asegurar tu lugar con el descuento de Club?

No tenés que hacer filas ni trámites complicados: podés conseguir tus entradas con la promo 3x2 activa de forma inmediata ingresando directamente a este enlace oficial de compra.

Para estar al tanto de todas las novedades y el minuto a minuto del evento, podés seguir las redes oficiales en Instagram. ¡Prepará el pañuelo, avisale a tu grupo y aprovechá tu beneficio para vivir una noche folclórica única!

Temas Yerba BuenaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?
1

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo
2

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT
3

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional
4

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia
5

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Ranking notas premium
Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones
1

Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo
2

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú
3

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal
4

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
5

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Más Noticias
Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: "El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Comentarios