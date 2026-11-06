Más de tres décadas en la ruta: Cielo Razzo toca en Tucumán en la previa de su primer viaje a Europa
La legendaria banda rosarina regresa a la provincia tras colmar estadios en Rosario y Buenos Aires. En una charla exclusiva con LA GACETA, repasa los 33 años de trayectoria del grupo, reflexiona sobre la resistencia del rock independiente y palpita el histórico debut que realizarán en España.
Resumen para apurados
- Cielo Razzo se presentará este sábado 7 de noviembre en el Teatro Puerto Libertad de Tucumán para reencontrarse con el público norteño en el marco de su gira por el NOA.
- La banda rosarina llega tras agotar entradas en el microestadio de Ferro y La Segunda Arena, consolidando 33 años de trayectoria independiente en la escena del rock argentino.
- La gira por el NOA funciona como antesala de su primer tour europeo a fines de noviembre por Madrid y Barcelona, previo a su despedida anual en Rosario y Buenos Aires.
El pulso del rock federal vuelve a resonar en Tucumán. En el marco de un tour que abarca La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero entre el 5 y el 8 de noviembre, Cielo Razzo desembarca nuevamente en suelo tucumano. Tras protagonizar dos de las noches más convocantes de su año al llenar La Segunda Arena en Rosario y el Microestadio de Ferro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el grupo integrado por Pablo Pino (voz), Diego Almirón (guitarra y coros), Fernando Aime (guitarra), Cristian Narváez (bajo), Javier Robledo (batería y coros) y Marcelo Vizzarri (teclados) atraviesa un presente de plena vigencia.
El reencuentro con el público del Norte
Para la agrupación formada en Rosario en 1993, el paso por el NOA representa una cita impostergable. “Hacía mucho tiempo que no veníamos al Norte; si bien hace un año estuvimos en Tucumán, no habíamos podido ir a La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero por cuestiones de logística y economía. Estar acá es algo hermoso porque sentimos que estamos saldando una deuda que teníamos con nosotros mismos y con toda la gente de la región”, destaca Pino.
Esa expectativa se potencia por el recambio de repertorio que la banda ha acumulado en los últimos años: “Desde la última vez que recorrimos la zona salieron discos nuevos. Tenemos muchas canciones que queremos mostrar en vivo y disfrutarlas a la par de un público que siempre nos bancó y nos dio su cariño en cada rincón del país”.
Entre estadios masivos y la intimidad del vivo
El desembarco en Tucumán se produce inmediatamente después de dos hitos en la agenda 2026 de la banda: las presentaciones masivas en Ferro y La Segunda Arena. Respecto al momento que vive la agrupación, Pino reflexiona sobre las particularidades del circuito musical argentino: “Este es un país que vive en crisis y por eso la actividad es muy fluctuante; hay años en los que tocás poco y otros en los que se toca muchísimo, y que suceda esto de nuevo es para celebrar. Salir a defender nuestro último disco junto a los clásicos de siempre en lugares tan convocantes nos llena de energía. Aunque la pasión es parecida así haya 100 o miles de personas, en los escenarios grandes la energía se multiplica y se produce una retroalimentación enorme con la gente”.
A la hora de armar la lista de temas para el concierto en Tucumán, la banda aplica un criterio meticuloso para equilibrar los hits radiales como los de Código de barras (2003) o Marea (2005) con composiciones menos habituales:
“Sabemos que en los lugares que no visitamos tan seguido la gente quiere cantar los clásicos de fogón y los hits, pero nos gusta mechar temas 'lado B'. Buscamos que la lista tenga un argumento y se divida en bloques de distintos climas para que quien ya nos vio no escuche el mismo show y pueda disfrutar de un viaje musical variado”.
Cultura independiente, recambio generacional y el salto a Europa
Consultado sobre la situación actual de los espacios culturales y el rol del Estado, el vocalista de Cielo Razzo fue contundente respecto a la autogestión histórica del grupo:
“La cultura nunca ha sido prioridad para ningún gobierno; siempre fue lo último en presupuestos. Nosotros pertenecemos a una generación que inventó y abrió cada lugar donde tocó desde los comienzos. Hay que salir a golpear puertas y tocar sin parar; cuando hay muchas bandas generando música y mucha gente escuchando, la demanda crece y las puertas se van abriendo solas”.
Asimismo, Pino valoró el incipiente recambio en la audiencia y el interés de las nuevas camadas por el sonido orgánico de las guitarras: “Se nota una inquietud artística en los jóvenes y veo que las generaciones más chicas se están volcando nuevamente hacia el rock. Que ese sonido esté volviendo de a poco me parece algo maravilloso”.
El 2026 marcará además un antes y un después en la proyección internacional de Cielo Razzo: el 28 y 29 de noviembre realizarán su primer viaje a Europa para presentarse en Madrid y Barcelona. “Es un desafío enorme y un sueño cumplido. Recibíamos muchos mensajes de España preguntando cuándo íbamos a ir. Tocar allá por primera vez con canciones de toda nuestra discografía nos llena de expectativas”.
Tras su regreso de España, la banda despedirá un año consagratorio con dos presentaciones históricas: el 12 de diciembre en la Sala de las Artes de Rosario y el 13 de diciembre en el Teatro Flores de Buenos Aires.
El esperado reencuentro de Cielo Razzo con el público tucumano se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre a las 22:00 hs en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1850). La noche contará además con la presentación de la banda invitada La Ribera, encargada de abrir la jornada antes de la presentación del sexteto en una noche que promete mucha música.