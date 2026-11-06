Más de tres décadas en la ruta: Cielo Razzo toca en Tucumán en la previa de su primer viaje a Europa

Entre estadios masivos y la intimidad del vivo

El desembarco en Tucumán se produce inmediatamente después de dos hitos en la agenda 2026 de la banda: las presentaciones masivas en Ferro y La Segunda Arena. Respecto al momento que vive la agrupación, Pino reflexiona sobre las particularidades del circuito musical argentino: “Este es un país que vive en crisis y por eso la actividad es muy fluctuante; hay años en los que tocás poco y otros en los que se toca muchísimo, y que suceda esto de nuevo es para celebrar. Salir a defender nuestro último disco junto a los clásicos de siempre en lugares tan convocantes nos llena de energía. Aunque la pasión es parecida así haya 100 o miles de personas, en los escenarios grandes la energía se multiplica y se produce una retroalimentación enorme con la gente”.