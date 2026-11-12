Scaloni da una conferencia y crece la expectativa por la renovación de su contrato en la Selección

De las dudas tras el Mundial a la buena predisposición

Después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España, Scaloni sembró dudas sobre su continuidad. Sin embargo, esa incertidumbre duró poco: en la fecha FIFA de fines de septiembre y principios de octubre, el DT se mostró cercano a la renovación. “La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente”, afirmó en la conferencia previa al amistoso con Bolivia.