Scaloni da una conferencia y crece la expectativa por la renovación de su contrato en la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni brindará este jueves una conferencia en Ezeiza, donde se espera la renovación de su contrato como DT de la Selección ante su inminente vencimiento en diciembre.
- Tras dudar sobre su continuidad luego del Mundial 2026, las negociaciones con la AFA entraron en la recta final con señales positivas para extender el vínculo por cuatro años.
- De confirmarse el acuerdo, el entrenador liderará la renovación del plantel y la transición generacional del equipo nacional tras el retiro internacional de Lionel Messi.
Lionel Scaloni dará este jueves una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, antes del último entrenamiento de la selección argentina previo al amistoso con Uruguay. Aunque el partido será parte de la charla, el foco estará puesto en otro tema: la renovación de su contrato, que vence en diciembre. Esta fecha FIFA será la última bajo el vínculo actual.
Las negociaciones entre el entrenador y la AFA están en la recta final. Se espera un desenlace positivo para extender por, al menos, cuatro años más el ciclo más exitoso del seleccionado.
Scaloni hablará ante los medios acreditados desde las 15, dos horas antes de la práctica. Todavía no se sabe si estará acompañado por un jugador o por un dirigente, y no se descarta la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
De las dudas tras el Mundial a la buena predisposición
Después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España, Scaloni sembró dudas sobre su continuidad. Sin embargo, esa incertidumbre duró poco: en la fecha FIFA de fines de septiembre y principios de octubre, el DT se mostró cercano a la renovación. “La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente”, afirmó en la conferencia previa al amistoso con Bolivia.
En esa misma charla dejó en claro sus ganas de seguir. “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”, aseguró. “Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, agregó.
Si continúa, Scaloni deberá encarar la etapa sin Lionel Messi y formar un nuevo grupo, después de un ciclo en el que la Selección llegó a dos finales del mundo consecutivas. Tras la derrota con España, el DT había puesto en duda que se pudieran repetir esos éxitos, pero meses después planteó otro panorama. “Ahora hay un cambio con una base bastante más sólida; sabemos el rumbo y el camino”, sostuvo. “Estamos en otro momento a nivel futbolístico, en el entorno, la gente. Ideal para probar futbolistas sin esa presión”, completó.