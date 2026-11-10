Scaloni renovaría su contrato con la Selección hasta 2030: ¿cuándo se realizaría el anuncio?
El entrenador habría alcanzado un acuerdo con la AFA para extender su vínculo por cuatro años. La confirmación llegaría en una conferencia de prensa junto a Claudio “Chiqui” Tapia, en la previa del amistoso contra Uruguay. El recambio generacional aparece como el principal desafío del nuevo ciclo.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni acordó extender su contrato con la AFA hasta 2030 al frente de la Selección, anuncio que se oficializará este jueves previo al amistoso ante Uruguay.
- La renovación llega tras la incertidumbre post Mundial 2026 y sostiene un ciclo iniciado en 2018 que sumó cuatro títulos oficiales, incluyendo el Mundial de Qatar 2022.
- El nuevo ciclo implicará liderar la transición generacional del plantel hacia 2030 y estructurar un equipo competitivo para afrontar la era posterior al retiro de Lionel Messi.
Lionel Scaloni estaría a un paso de asegurar su continuidad al frente de la Selección hasta 2030. Después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro, el entrenador habría llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato por cuatro años. La renovación se anunciaría oficialmente este jueves 12 de noviembre, durante una conferencia de prensa que compartiría con el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
La presentación tendría lugar en la antesala del amistoso frente a Uruguay y permitiría despejar las dudas que rodearon al cuerpo técnico después del Mundial 2026. Según trascendió, las partes ya habrían alcanzado un acuerdo de palabra y los representantes legales terminaron de trabajar sobre los últimos detalles del vínculo, que también contemplaría la continuidad de los colaboradores del entrenador.
De concretarse, Scaloni iniciaría su tercer ciclo mundialista consecutivo al frente de la Albiceleste, después de haber dirigido al equipo en Qatar 2022 y en la Copa del Mundo de 2026.
De las dudas después del Mundial a una nueva etapa
La continuidad del entrenador había quedado bajo interrogantes después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Con su contrato próximo a vencer en diciembre, Scaloni había evitado garantizar su permanencia.
“No sé si voy a seguir después de diciembre”, había expresado, dejando abierta la posibilidad de cerrar una etapa que comenzó en 2018, después del Mundial de Rusia.
Sin embargo, durante los meses siguientes, el entrenador habría reconsiderado su postura. Su motivación para continuar, el respaldo del cuerpo técnico y la intención de la dirigencia de sostener el proyecto habrían sido determinantes para acercar posiciones.
Desde la AFA, la intención siempre habría sido garantizar su continuidad hasta 2030. Incluso, durante la anterior fecha FIFA, la entidad difundió imágenes de una reunión entre Scaloni y Tapia, interpretada como una señal positiva para las negociaciones.
Los números de un ciclo histórico
Desde su llegada al seleccionado mayor en 2018, Scaloni construyó uno de los procesos más exitosos de la historia del fútbol argentino.
De acuerdo con las estadísticas difundidas, dirigió 107 encuentros, con un balance de 83 victorias, 14 empates y apenas 10 derrotas.
Durante su gestión, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, alcanzó la final de la Copa del Mundo de 2026.
El desafío de construir una Selección sin Messi
En caso de concretarse la renovación, uno de los principales objetivos de Scaloni será conducir el recambio generacional y preparar al equipo para una etapa sin Lionel Messi.
El proceso ya comenzó con las despedidas de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, mientras que otros integrantes del plantel campeón del mundo, como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, perdieron continuidad en las convocatorias recientes.
Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico todavía forman parte del seleccionado, aunque su presencia en el Mundial 2030 dependerá de su evolución deportiva.
En contrapartida, el entrenador cuenta con una base consolidada integrada por Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
La eventual renovación permitiría darle continuidad al proyecto deportivo mientras se desarrolla una transición inevitable. Después de haber conquistado los títulos más importantes, Scaloni tendría por delante un desafío diferente: construir una nueva Selección capaz de sostener el protagonismo internacional.