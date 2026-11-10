Scaloni renovaría su contrato con la Selección hasta 2030: ¿cuándo se realizaría el anuncio?

Lionel Scaloni estaría a un paso de asegurar su continuidad al frente de la Selección hasta 2030. Después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro, el entrenador habría llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato por cuatro años. La renovación se anunciaría oficialmente este jueves 12 de noviembre, durante una conferencia de prensa que compartiría con el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.