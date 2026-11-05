El fin de una era: Cristiano Ronaldo se sumó a Messi, Neymar y otras estrellas que se retiraron de sus selecciones tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solamente dejó un nuevo campeón, sino también el cierre de una generación que marcó la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal a los 41 años y se sumó a una extensa lista de figuras que decidieron despedirse de sus respectivos combinados nacionales después de la Copa del Mundo. Lionel Messi, Neymar, Nicolás Otamendi y Manuel Neuer aparecen entre los nombres más destacados de una renovación que atraviesa a varias potencias.