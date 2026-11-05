El fin de una era: Cristiano Ronaldo se sumó a Messi, Neymar y otras estrellas que se retiraron de sus selecciones tras el Mundial 2026
El portugués anunció su despedida internacional a los 41 años y cerró una trayectoria de 23 temporadas. Su decisión se suma a las de otras grandes figuras que marcaron una época en el fútbol mundial y dejaron sus seleccionados después de la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo anunció su retiro de Portugal tras el Mundial 2026, cerrando 23 años de carrera y sumándose a las despedidas de astros como Lionel Messi y Neymar.
- El goleador se retiró con 146 tantos internacionales tras tensiones con el DT Jorge Jesus. La Copa 2026 selló además el adiós de Messi en Argentina y Manuel Neuer en Alemania.
- Estas salidas marcan el fin de una era irrepetible en el fútbol mundial y obligan a los principales seleccionados a forjar un profundo recambio y buscar nuevos liderazgos.
El Mundial 2026 no solamente dejó un nuevo campeón, sino también el cierre de una generación que marcó la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal a los 41 años y se sumó a una extensa lista de figuras que decidieron despedirse de sus respectivos combinados nacionales después de la Copa del Mundo. Lionel Messi, Neymar, Nicolás Otamendi y Manuel Neuer aparecen entre los nombres más destacados de una renovación que atraviesa a varias potencias.
La despedida de Ronaldo llegó después de 23 años defendiendo la camiseta portuguesa. El delantero disputó seis Mundiales, desde Alemania 2006 hasta la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que convirtió tres goles. Además, cerró su recorrido internacional como el máximo goleador histórico de selecciones, con 146 tantos en 234 encuentros.
Su palmarés incluye la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Nations League, conquistados en 2019 y 2025. Sin embargo, su salida estuvo rodeada de tensión por las diferencias con el entrenador Jorge Jesus. Su último encuentro con el seleccionado fue frente a Noruega, en septiembre, cuando permaneció en el banco de suplentes sin ingresar.
Messi y Otamendi, las despedidas argentinas
Argentina también atravesó el cierre de una etapa histórica. Lionel Messi decidió retirarse de la Selección después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, poniendo fin a una trayectoria que incluyó la conquista de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.
El capitán tuvo su despedida frente a Benín, en el estadio Monumental, donde convirtió un gol y repartió dos asistencias. Terminó su carrera internacional con 208 partidos y 126 goles, además de dos subcampeonatos mundiales y la Finalissima 2022.
Nicolás Otamendi también puso punto final a su recorrido con la Albiceleste. El defensor, que había anticipado que el Mundial sería su última competencia, participó del homenaje frente a Benín y convirtió un gol después de recibir un centro de Messi.
Con cuatro participaciones mundialistas, 140 encuentros y nueve tantos, el zaguero cerró una etapa en la que fue protagonista de las principales conquistas argentinas.
Neymar y Neuer también cerraron sus ciclos
En Brasil, Neymar protagonizó una despedida cargada de emoción. El delantero anunció su retiro después de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial, encuentro en el que convirtió el único gol de su selección en la derrota por 2-1.
Con 80 goles en 130 partidos, dejó la Canarinha como su máximo anotador histórico. Además, disputó cuatro Copas del Mundo y conquistó la Copa Confederaciones, junto con una medalla de oro y otra de plata en los Juegos Olímpicos.
Alemania también perdió a uno de sus grandes referentes. Manuel Neuer anunció su retiro internacional después de la eliminación por penales frente a Paraguay. El arquero disputó cinco Mundiales y tuvo su momento de mayor gloria en Brasil 2014, cuando se consagró campeón y recibió el Guante de Oro.
Una generación de figuras que se despide
La lista de futbolistas que cerraron sus etapas internacionales después del Mundial 2026 también incluye a Guillermo “Memo” Ochoa, de México; Sadio Mané, de Senegal; James Rodríguez, de Colombia; Marko Arnautović, de Austria; Riyad Mahrez, de Argelia; Patrik Schick, de República Checa; y Antonio Rüdiger, de Alemania.
Sus despedidas representan mucho más que cambios de nombres en las convocatorias. Durante años, estos futbolistas fueron referencias de sus países, protagonistas de grandes torneos y símbolos de distintas generaciones.
Con la salida de Messi y Cristiano Ronaldo, los dos grandes referentes de las últimas dos décadas, el fútbol internacional comienza una nueva etapa. El desafío de sus selecciones será encontrar nuevos líderes capaces de ocupar el lugar de quienes marcaron una época irrepetible.