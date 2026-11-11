Seguridad

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El ex defensor del “Militar” denunció que el acusado recibe mensajes y presiones dentro del penal. No descartó que provengan de personas vinculadas al narcotráfico.

MOMENTO DE TENSIÓN. El abogado Marcelo Cosiansi abandona la sala donde se realiza el juicio después de haber renunciado como defensor.
MOMENTO DE TENSIÓN. El abogado Marcelo Cosiansi abandona la sala donde se realiza el juicio después de haber renunciado como defensor. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • El exabogado de Felipe Sosa denunció en el juicio por el crimen de Érika Álvarez que su cliente sufre presiones carcelarias ligadas al narcotráfico para no declarar.
  • Tras renunciar a la defensa, el letrado reveló las intimidaciones recibidas en el penal, en el marco de un proceso judicial atravesado por reiterados incidentes.
  • Las sospechas sobre nexos con el narcotráfico añaden tensión al debate oral y podrían condicionar la seguridad del imputado y el esclarecimiento del homicidio.
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