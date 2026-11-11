El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

Resumen para apurados
- El exabogado de Felipe Sosa denunció en el juicio por el crimen de Érika Álvarez que su cliente sufre presiones carcelarias ligadas al narcotráfico para no declarar.
- Tras renunciar a la defensa, el letrado reveló las intimidaciones recibidas en el penal, en el marco de un proceso judicial atravesado por reiterados incidentes.
- Las sospechas sobre nexos con el narcotráfico añaden tensión al debate oral y podrían condicionar la seguridad del imputado y el esclarecimiento del homicidio.
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