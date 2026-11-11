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Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

La visita del Papa y los días de receso golpearon la facturación del mes. "Es como si nos estuviéramos fundiendo laburando", advirtió Ernesto Gettar, de la Unión Hotelera y Gastronómica.

PEATONALES VACÍAS. La inactividad se sintió en el microcentro tucumano. Los hombres de negocio preparan una estrategia para fin de año. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
PEATONALES VACÍAS. La inactividad se sintió en el microcentro tucumano. Los hombres de negocio preparan una estrategia para fin de año. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Comerciantes de Tucumán advierten hoy que no logran cubrir costos fijos por el impacto de feriados y asuetos, que demandan hasta $2 millones diarios sin generar ventas.
  • La crisis del sector se agrava por la suba acumulada en tarifas de servicios, alquileres e impuestos, lo que dejó peatonales vacías durante las jornadas inactivas.
  • Frente a las pérdidas operativas, los empresarios del microcentro diseñan nuevas estrategias comerciales para intentar reactivar las ventas hacia fin de año.
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