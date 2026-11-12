La UNT acumula 60 días de paro y pone en duda el inicio de 2027

“Nosotros llevamos al congreso la posición de que hay que preparar el no inicio de 2027. Estos paros aislados que se extendieron durante todo el año no van hacia una mayor profundidad: se volvieron casi rutinarios y desgastantes. También generan una sensación de frustración en la docencia, que viene luchando y no logra arrancarle al Gobierno una respuesta a sus reclamos”, sostuvo Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt.