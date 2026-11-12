La UNT acumula 60 días de paro y pone en duda el inicio de 2027

Resumen para apurados
- Docentes de la UNT iniciaron hoy un paro de siete días en Tucumán por reclamos salariales y paritarias locales, alcanzando 60 jornadas de huelga en el año.
- La medida de fuerza coincide con un paro no docente y afecta clases y comedores, en el marco de quejas por falta de fondos nacionales y problemas edilicios.
- El gremio analiza no tomar exámenes en diciembre y advirtió que podría paralizar el inicio lectivo de 2027 si no se resuelven las demandas salariales.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) afronta desde hoy una nueva semana de conflicto gremial. Los docentes nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) iniciarán un paro de siete días, que se extenderá hasta el miércoles 18 y afectará el dictado de clases y la toma de los últimos parciales del año.
La medida, resuelta en el último congreso de la Conadu Histórica y votada por las organizaciones de base, coincidirá con una huelga de 24 horas de los trabajadores no docentes, convocada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).
La protesta tendrá impacto en las actividades de las 13 facultades. Según confirmó a LA GACETA Milagro Céliz, subsecretaria de Bienestar Universitario, de los tres comedores de la UNT solamente funcionará el del Centro Universitario Roberto Herrera, ubicado en la Facultad de Arquitectura. Los otros dos, el del Centro Prebisch y el recientemente inaugurado en calle Jujuy al 467, permanecerán cerrados debido a la adhesión del personal no docente.
60 días de paro
Con esta nueva medida, la UNT acumulará 60 jornadas de paro desde febrero. Sin embargo, el horizonte del conflicto excede el cierre del calendario académico. Desde el gremio docente ya plantean la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo 2027 y avanzar hacia una huelga general en las universidades nacionales.
“Nosotros llevamos al congreso la posición de que hay que preparar el no inicio de 2027. Estos paros aislados que se extendieron durante todo el año no van hacia una mayor profundidad: se volvieron casi rutinarios y desgastantes. También generan una sensación de frustración en la docencia, que viene luchando y no logra arrancarle al Gobierno una respuesta a sus reclamos”, sostuvo Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt.
La dirigente cuestionó el resultado del plan de lucha desarrollado durante este año y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Este Gobierno lleva 365 días de deuda con los docentes. Por eso consideramos que es necesario preparar el no inicio de 2027 y avanzar hacia una huelga de características educativas, que paralice todas las universidades hasta que se cumpla efectivamente la ley”, afirmó.
La estrategia comenzará a discutirse nuevamente con el regreso de la actividad universitaria. Rodríguez adelantó que desde febrero impulsarán asambleas con docentes y estudiantes para definir los próximos pasos. La posibilidad de no tomar los exámenes de diciembre también estuvo presente en el debate de la Conadu Histórica, aunque aclaró que Adiunt todavía no resolvió su postura institucional sobre ese punto.
Reclamos locales
Además del conflicto salarial con la Nación, el gremio mantiene un reclamo pendiente ante las autoridades de la UNT. Rodríguez cuestionó que, pese a los compromisos asumidos por el Rectorado, todavía no se haya concretado la convocatoria a paritarias locales. Según indicó, el pedido fue planteado ante la gestión del ex rector Sergio Pagani y luego reiterado en una reunión con las nuevas autoridades, encabezadas por Sergio Mohamed.
“Estamos transitando la segunda semana de noviembre y todavía no tenemos ninguna notificación formal sobre quiénes serán los paritarios locales ni una convocatoria a reunión. Es un compromiso que se había asumido para avanzar durante la primera semana de este mes y seguimos sin respuestas”, remarcó.
En esas negociaciones, Adiunt pretende abordar una agenda que incluye problemas de infraestructura en establecimientos universitarios, deudas salariales y condiciones laborales. Entre los planteos figura una franquicia especial para docentes con hijos con discapacidad que requieren tratamientos, un beneficio que, según Rodríguez, ya existe para los trabajadores no docentes y en la administración provincial.
También mencionó situaciones de trabajadores que acumulan meses sin cobrar horas por inconvenientes administrativos. “Tenemos el caso de una docente que desde abril no cobra 11 horas. Son problemas que necesitan tratamiento y respuestas rápidas. La universidad tiene fondos propios para resolver algunas de estas cuestiones, más allá de las dificultades presupuestarias nacionales”, señaló.
La agenda de protesta continuará durante los próximos días: hoy habrá una manifestación frente al Rectorado, el lunes se realizará una actividad en Asunt y el martes está prevista una mesa panel. Mientras tanto, el gremio buscará instalar el debate sobre la continuidad del plan de lucha y la posibilidad de un comienzo de 2027 sin actividad académica.