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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: el cronograma completo del GP de Las Vegas

El piloto argentino afrontará la antepenúltima fecha de la temporada 2026 con Alpine, buscando terminar el año de la mejor manera.

QUIERE MEJORAR. Colapinto apuesta a terminar de la mejor manera posible su primera temporada completa en la Fórmula 1.
QUIERE MEJORAR. Colapinto apuesta a terminar de la mejor manera posible su primera temporada completa en la Fórmula 1.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá con Alpine el GP de Las Vegas del 19 al 22 de noviembre en EE.UU., buscando sumar puntos en la antepenúltima fecha de la temporada de F1.
  • El piloto argentino llega tras finalizar decimotercero en el GP de Brasil y enfrentará un trazado callejero nocturno de 6,2 kilómetros caracterizado por sus altas velocidades.
  • Esta cita nocturna será clave para Colapinto antes del cierre del campeonato en Qatar y Abu Dhabi, consolidando su primera temporada completa en la máxima categoría.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 se prepara para regresar a las pistas después de una semana de descanso y Franco Colapinto ya tiene un nuevo desafío en el horizonte. El piloto argentino volverá a competir con Alpine en el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima carrera de la temporada 2026 y una de las citas más particulares del calendario.

Después de finalizar en el puesto 13 en el Gran Premio de Brasil, disputado en Interlagos, el pilarense buscará aprovechar las últimas tres competencias del año para cerrar de la mejor manera su primera temporada completa en la máxima categoría.

La próxima parada será en Estados Unidos, donde la Fórmula 1 disputará una carrera nocturna sobre las calles de Las Vegas. El trazado urbano, ubicado en pleno corazón de la ciudad, representa un desafío particular por sus largas rectas, las velocidades elevadas y las frenadas exigentes.

El circuito Las Vegas Strip tiene una extensión de 6,201 kilómetros y cuenta con 17 curvas. Uno de sus sectores más llamativos es la larga recta que atraviesa el famoso boulevard de la ciudad, donde los monoplazas pueden alcanzar velocidades muy elevadas.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas: días y horarios

La actividad del Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre, aunque por la diferencia horaria con Estados Unidos algunas sesiones se desarrollarán durante la madrugada argentina.

Este es el cronograma completo, con todos los horarios de Argentina:

Jueves 19 de noviembre

21.30: Práctica Libre 1.

Viernes 20 de noviembre

- 1.00: Práctica Libre 2.

- 21.30: Práctica Libre 3.

Sábado 21 de noviembre

- 1.00: Clasificación.

Domingo 22 de noviembre

- 1.00: Carrera.

La clasificación y la carrera serán dos momentos fundamentales para Colapinto, que intentará encontrar una buena puesta a punto con Alpine en un circuito que exige precisión y velocidad.

Dónde ver a Colapinto en el GP de Las Vegas

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Las Vegas se podrán seguir en Argentina a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que cuenta con la transmisión de ESPN.

Además, LA GACETA ofrecerá la cobertura de la actividad de Franco Colapinto, con las novedades del piloto argentino durante todo el fin de semana de Fórmula 1.

El Gran Premio de Las Vegas será la antepenúltima presentación de la temporada. Después llegarán las carreras de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, que marcarán el cierre del campeonato.

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