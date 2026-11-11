Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

El local, instalado en San Martín 344 desde el 27 de febrero de 1953, se convertía en supermercado total (o integral) “donde el consumidor tendrá a su alcance no sólo una línea completa de alimentos, sino también ropas y demás artículos que necesita para su hogar”. Era un salón de ventas de 1.600 m2, con una playa de estacionamiento de 1.200 m2 por calle Rivadavia (hoy Virgen de la Merced). El consumidor será a la vez comprador y vendedor, se atenderá a sí mismo”. Había línea completa de carne, aves, pescado, fiambres, lácteos, legumbres, frutas, panadería, alimentos envasados, licores y bebidas en general. También departamentos de bazar y menaje; artículos de limpieza, perfumería, marroquinería, indumentaria, trajes, mantelería y blanco en general. Leiro enfatizó acerca “del sentido social que tienen los negocios como el suyo, que con mayores volúmenes de venta la marcación de precios es inferior, sin perjudicar las finanzas de la empresa”. “A través de los supermercados totales se procura el abaratamiento del costo de vida”, explicó Leiro. “Lo que usted ve ahora -le dijo al periodista mientras recorrían el negocio- fue un sueño para nosotros”.