Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
“Al Hogar Feliz se convertirá en un supermercado total donde el consumidor podrá comprar de todo”, dice el título de la nota del 29 de marzo de 1969, que comentaba el cambio sustancial que se avecinaba en el mundo de las compras hogareñas en Tucumán. “Desde alimentos, ropas y artículos para el hogar. El negocio es obra de un pionero”, agregaba el sumario.
Se trataba del emprendimiento de Rafael Valentín Leiro, entonces de 57 años, tres hijos, “bonaerense tucumano por adopción, ‘self made man’ empinado sobre su propio esfuerzo (...) que carga el legítimo orgullo de decir que fundó el primer autoservicio del país y el primer supermercado en el norte argentino. En su actividad es un pionero”, comenzaba el texto.
El local, instalado en San Martín 344 desde el 27 de febrero de 1953, se convertía en supermercado total (o integral) “donde el consumidor tendrá a su alcance no sólo una línea completa de alimentos, sino también ropas y demás artículos que necesita para su hogar”. Era un salón de ventas de 1.600 m2, con una playa de estacionamiento de 1.200 m2 por calle Rivadavia (hoy Virgen de la Merced). El consumidor será a la vez comprador y vendedor, se atenderá a sí mismo”. Había línea completa de carne, aves, pescado, fiambres, lácteos, legumbres, frutas, panadería, alimentos envasados, licores y bebidas en general. También departamentos de bazar y menaje; artículos de limpieza, perfumería, marroquinería, indumentaria, trajes, mantelería y blanco en general. Leiro enfatizó acerca “del sentido social que tienen los negocios como el suyo, que con mayores volúmenes de venta la marcación de precios es inferior, sin perjudicar las finanzas de la empresa”. “A través de los supermercados totales se procura el abaratamiento del costo de vida”, explicó Leiro. “Lo que usted ve ahora -le dijo al periodista mientras recorrían el negocio- fue un sueño para nosotros”.
El hombre que había llegado a Tucumán “trepado en un tren de carga” y había instalado un autoservicio de comestibles en Mendoza 743 el 21 de julio de 1947, creció hasta poner el autoservicio Al Hogar Feliz en Mendoza 747 y en San Martín 344 en 1953; lo convirtió en supermercado en 1962; lo amplió a Mate de Luna 2.840 en 1966 (junto a la Cootam) y lo lanzó como super integral en 1969. Habrá quienes recuerden que allí se pudo comprar por primera vez discos long play en supermercado (que hasta entonces sólo se vendían en disquerías), o que se podía comprar y consumir en el mismo súper comestibles o un licuado en vaso grande con yapa en vaso chiquito.
El sueño duró hasta 1985, cuando cerraron las sucursales. La primera imagen, que subió Roberto Mauro Pérez en el sitio Fotos Antiguas de Tucumán de Facebook, muestra el súper en la calle San Martín a fines de los 60 o comienzos de los 70. La segunda imagen es de LA GACETA del 29/03/69 (muestra el interior del local), y la tercera se publicó en “La Tarde” del 07/12/1992, cuando el negocio llevaba siete años cerrado.