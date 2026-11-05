Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años

La despedida de Cristiano Ronaldo

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, escribió.