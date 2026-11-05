Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo anunció este jueves en Instagram su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años de trayectoria, en medio de tensiones con el entrenador Jorge Jesus.
- Debutó en 2003 con 18 años, disputó 234 partidos, marcó 146 goles y conquistó la Eurocopa 2016, consagrándose como el máximo artillero histórico de su seleccionado nacional.
- Su salida marca el fin de una era dorada para el fútbol luso e internacional, abriendo paso al recambio generacional y a la entrega definitiva de su emblemática camiseta número 7.
Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, anunció este jueves su retiro como jugador de la Selección portuguesa, después de 23 años de trayectoria con el combinado y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.
"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.
La determinación de CR7 se conoce poco más de dos meses después de que el argentino Lionel Messi, el rival que tuvo durante su carrera futbolística, sorprendía con su retiro de la Selección argentina.
El ex Real Madrid construyó una trayectoria sin precedentes con la camiseta lucitana. Desde su debut, el 19 de agosto de 2003, disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, registros que lo ubican entre los futbolistas más destacados de la historia del seleccionado.
Tenía apenas 18 años cuando debutó bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari. Durante los siguientes 23 años fue una de las principales figuras del equipo y se convirtió en el máximo goleador de su historia.
La despedida de Cristiano Ronaldo
“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, escribió.
“No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, reconoció.
El delantero también recordó los momentos de alegría y las derrotas que le tocó atravesar, y aseguró que siempre intentó dar lo máximo por la camiseta de su país. “Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”, expresó.