Cristiano Ronaldo anunció su retiro de Portugal tras 23 años y Jorge Jesus rompió el silencio: “La decisión es suya”

Cristiano Ronaldo le puso punto final a una de las carreras internacionales más importantes de la historia del fútbol. A los 41 años, el delantero anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal después de 23 años defendiendo la camiseta de su país. La decisión provocó una fuerte repercusión y llevó al entrenador Jorge Jesus a pronunciarse públicamente sobre la salida del histórico capitán, en medio de las versiones sobre un conflicto entre ambos.