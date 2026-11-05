Cristiano Ronaldo anunció su retiro de Portugal tras 23 años y Jorge Jesus rompió el silencio: “La decisión es suya”
El delantero de 41 años comunicó su despedida de la selección portuguesa mediante un emotivo video. El entrenador aseguró que intentó convencerlo de continuar y se refirió a su legado, después de varias semanas de tensión entre ambos.
Resumen para apurados
- A los 41 años, Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal tras 23 años de carrera, cerrando un ciclo histórico por decisión propia.
- La despedida llega tras tensiones con el DT Jorge Jesus, quien no lo hizo ingresar ante Noruega, provocando que el delantero dejara la concentración y fuera sancionado.
- Portugal enfrenta ahora el reto de reconstruir su equipo sin su máximo referente y capitán, dejando vacante la camiseta número siete tras más de dos décadas de liderazgo.
Cristiano Ronaldo le puso punto final a una de las carreras internacionales más importantes de la historia del fútbol. A los 41 años, el delantero anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal después de 23 años defendiendo la camiseta de su país. La decisión provocó una fuerte repercusión y llevó al entrenador Jorge Jesus a pronunciarse públicamente sobre la salida del histórico capitán, en medio de las versiones sobre un conflicto entre ambos.
“La decisión es suya”, aseguró el director técnico, quien buscó despejar las dudas sobre su responsabilidad en la despedida del atacante. Además, reveló que había intentado convencerlo de continuar. “Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto, le pedí seguir conmigo”, explicó.
El entrenador también destacó la dimensión histórica del futbolista, al que definió como “una referencia mundial” y “un símbolo para la juventud portuguesa”.
“Siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección”, expresó Jesus. Y agregó que Ronaldo continuará siendo “una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia”.
El emotivo mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo
El delantero comunicó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que repasó el significado de representar a Portugal durante más de dos décadas.
“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla”, manifestó.
El portugués también reconoció la dificultad emocional que implicó cerrar una etapa iniciada en agosto de 2003.
“Hoy llegó el momento de entregar la camiseta al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón”, señaló.
La tensión con Jorge Jesus antes del retiro
La despedida se produjo después de varias semanas marcadas por diferencias entre Ronaldo y el cuerpo técnico.
El episodio que profundizó el conflicto ocurrió a finales de septiembre, durante un partido frente a Noruega. En aquella oportunidad, Jesus mandó a calentar al delantero, pero finalmente decidió no hacerlo ingresar.
Según los antecedentes difundidos, el futbolista abandonó la concentración portuguesa el 30 de septiembre. Posteriormente, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros.
Aunque el entrenador evitó vincular directamente estos acontecimientos con el retiro, sus declaraciones buscaron dejar en claro que la decisión final correspondió exclusivamente al jugador.
De esta manera, Portugal cierra una etapa histórica. Ronaldo, que comenzó su recorrido internacional en agosto de 2003, deja atrás 23 años de trayectoria con la camiseta nacional, mientras el seleccionado deberá afrontar el desafío de construir una nueva etapa sin su máxima referencia.