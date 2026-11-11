La Nations League vuelve con duelos de alto voltaje: qué partidos se jugarán este jueves

La competencia se acerca a su definición: entre el jueves y el martes 17 se disputarán las dos últimas fechas de la fase de grupos de la Liga A. Hay seis lugares para los cuartos de final todavía por definir, ya que España y Portugal tienen asegurada su clasificación. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la instancia eliminatoria, que se disputará en marzo de 2027.