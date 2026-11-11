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La Nations League vuelve con duelos de alto voltaje: qué partidos se jugarán este jueves

La competencia entra en su tramo decisivo y las principales selecciones europeas buscan asegurar su lugar en los cuartos de final.

CARA A CARA. Dembelé lucha con Daniel Maldini. Italia y Francia volverán a enfrentarse en Milán.
CARA A CARA. Dembelé lucha con Daniel Maldini. Italia y Francia volverán a enfrentarse en Milán.
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Las principales selecciones europeas disputan este jueves la quinta fecha de la UEFA Nations League en varias sedes para definir los boletos restantes a cuartos de final.
  • Con España y Portugal ya clasificados, la jornada destaca por duelos clave como Italia-Francia en Milán e Inglaterra ante Croacia, en zonas con paridad de puntos.
  • Los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final; los resultados de estas últimas fechas sellarán la suerte de potencias como Italia, Francia e Inglaterra.
Resumen generado con IA

La UEFA Nations League entra en una semana decisiva. Este jueves comenzará la quinta fecha de la fase de grupos, con una agenda que tendrá varios cruces atractivos y enfrentamientos entre algunas de las principales selecciones del continente. Italia-Francia e Inglaterra-Croacia serán los partidos más destacados de una jornada que también tendrá a España frente a República Checa y a Bélgica visitando a Turquía.

La competencia se acerca a su definición: entre el jueves y el martes 17 se disputarán las dos últimas fechas de la fase de grupos de la Liga A. Hay seis lugares para los cuartos de final todavía por definir, ya que España y Portugal tienen asegurada su clasificación. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la instancia eliminatoria, que se disputará en marzo de 2027.

Italia-Francia, un clásico europeo con mucho en juego

Uno de los grandes atractivos del jueves estará en Milán. Italia recibirá a Francia desde las 16.45, en un partido que puede resultar determinante para la resolución del Grupo A1.

El seleccionado francés lidera la zona con 10 puntos, mientras que Italia suma siete y Bélgica acumula seis. Los tres equipos mantienen posibilidades de clasificación y cada resultado puede modificar el escenario de cara a la última jornada. Turquía, por su parte, todavía no consiguió sumar unidades.

El otro encuentro del grupo será precisamente el que protagonizarán Turquía y Bélgica, desde las 14.

Inglaterra-Croacia, otro cruce para seguir de cerca

En el grupo A3, Inglaterra recibirá a Croacia desde las 16.45, en otro de los partidos que concentrarán la atención. El seleccionado inglés ocupa el segundo puesto con nueve puntos, detrás de España, que ya aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Los ingleses necesitan sostener su posición para acompañar a los españoles en la siguiente instancia. Croacia, con tres unidades, llega obligada a sumar para mantener sus posibilidades matemáticas.

A la misma hora, España visitará a República Checa, que todavía no consiguió puntos en la competencia.

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