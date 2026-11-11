Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Los integrantes del tribunal le dieron un plazo a Cosiansi para que argumentara por escrito las razones de gravedad que lo obligaron a dimitir

UN NUEVO COMIENZO. Rubén Flores Fare aparece junto a Felipe “El Miltar” Sosa durante la audiencia de ayer.
UN NUEVO COMIENZO. Rubén Flores Fare aparece junto a Felipe “El Miltar” Sosa durante la audiencia de ayer.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, Rubén Flores Fare asumió la defensa de Felipe 'El Militar' Sosa en tribunales, pese a haber sufrido un intento de agresión previa.
  • El cambio de letrado ocurre luego de que el defensor previo renunciara y tras reiterados incidentes violentos protagonizados por el acusado durante las audiencias del debate.
  • La continuidad del juicio dependerá de que la nueva representación logre encauzar la conducta de Sosa y evitar más dilaciones procesales en la causa por homicidio.
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Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa
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