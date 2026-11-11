El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Resumen para apurados
- En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, Rubén Flores Fare asumió la defensa de Felipe 'El Militar' Sosa en tribunales, pese a haber sufrido un intento de agresión previa.
- El cambio de letrado ocurre luego de que el defensor previo renunciara y tras reiterados incidentes violentos protagonizados por el acusado durante las audiencias del debate.
- La continuidad del juicio dependerá de que la nueva representación logre encauzar la conducta de Sosa y evitar más dilaciones procesales en la causa por homicidio.
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