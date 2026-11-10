Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Resumen para apurados
- Este martes vence el plazo de la Junta Electoral de Tucumán para que los partidos políticos obtengan el reconocimiento que les permita competir el 9 de mayo.
- El cronograma provincial avanza con la verificación de personerías jurídicas de las agrupaciones que buscan presentar candidaturas para los comicios locales.
- Con el cierre de este plazo se definirá la oferta electoral definitiva y el mapa de alianzas que disputarán los diferentes cargos en la provincia.
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