Con una máscara y después de una operación de mandíbula: así fue el regreso del “Dibu” Martínez a la Selección

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ponerse la ropa de entrenamiento de la Selección y sorprendió por un detalle particular: utilizó una máscara protectora de fibra de carbono para resguardar su mandíbula, fracturada durante un partido de la Premier League. El arquero se sumó a los trabajos en el predio de Ezeiza con la intención de estar disponible para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, aunque su presencia todavía depende de la autorización médica.