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Con una máscara y después de una operación de mandíbula: así fue el regreso del “Dibu” Martínez a la Selección

El arquero se incorporó a las prácticas en Ezeiza después de una recuperación mucho más rápida de lo previsto. Aunque quiere atajar frente a Uruguay y Costa Rica, Lionel Scaloni y el cuerpo médico evaluarán su evolución antes de tomar una decisión.

Emiliano Martínez utilizó una máscara para continuar con los entrenamientos en la Selección.
Emiliano Martínez utilizó una máscara para continuar con los entrenamientos en la Selección.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez volvió a entrenar con la Selección en Ezeiza usando una máscara protectora, tras ser operado de una fractura mandibular sufrida en la Premier League.
  • El arquero superó los plazos médicos previstos tras un fuerte choque en octubre con Chelsea, requiriendo una placa de fijación y dieta blanda durante su rehabilitación.
  • Lionel Scaloni y los médicos evaluarán su evolución física para definir si atajará ante Uruguay y Costa Rica, teniendo a Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas.
Resumen generado con IA

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ponerse la ropa de entrenamiento de la Selección y sorprendió por un detalle particular: utilizó una máscara protectora de fibra de carbono para resguardar su mandíbula, fracturada durante un partido de la Premier League. El arquero se sumó a los trabajos en el predio de Ezeiza con la intención de estar disponible para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, aunque su presencia todavía depende de la autorización médica.

Su recuperación llamó la atención por la velocidad con la que regresó a la actividad. El pasado 17 de octubre, durante el encuentro entre Chelsea y Everton, Martínez sufrió un violento choque aéreo con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto obligó a retirarlo en camilla y los estudios posteriores confirmaron una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

Los especialistas habían estimado inicialmente un período de recuperación de entre 40 y 60 días. Sin embargo, el arquero comenzó rápidamente con trabajos de rehabilitación y, a principios de noviembre, ya se entrenaba nuevamente con sus compañeros del Chelsea.

Para qué sirve la máscara que utiliza el “Dibu” Martínez

El protector que llamó la atención durante su regreso fue confeccionado a medida con fibra de carbono, un material que combina ligereza y rigidez. Su función es amortiguar posibles impactos y proteger la zona lesionada mientras continúa el proceso de recuperación.

La operación también modificó considerablemente su rutina cotidiana. Martínez reveló que los médicos le colocaron una placa con cuatro tornillos y que todavía debe consumir alimentos blandos debido a las dificultades para masticar.

“No puedo comer nada, todo papilla, soy como un bebé”, explicó durante una entrevista con Los Edul. Además, reconoció que, aunque mantiene su peso gracias al seguimiento nutricional, en ocasiones siente una disminución de fuerza durante los entrenamientos.

¿Podrá atajar contra Uruguay y Costa Rica?

A pesar de su evolución favorable, el regreso a la competencia todavía genera interrogantes. El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, había manifestado cautela respecto de los tiempos de recuperación, mientras que Lionel Scaloni decidió incluir al arquero en la convocatoria argentina.

El propio Martínez había expresado su intención de disputar los encuentros de noviembre, aunque reconoció que todo dependería de cómo respondiera su mandíbula al contacto físico.

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente recibirá a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Mientras tanto, Scaloni cuenta con Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán como alternativas para ocupar el arco.

La presencia del “Dibu” en Ezeiza representa una señal alentadora para el cuerpo técnico. Sin embargo, la decisión definitiva no dependerá únicamente de sus ganas de volver, sino también de las evaluaciones médicas y de las garantías necesarias para evitar una nueva lesión.

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