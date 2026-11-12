Riesgo país: el indicador registra otra caída

El riesgo país de la Argentina volvió a caer y ayer cerró en 852 puntos básicos. La evolución acumulada en las últimas ruedas visibiliza un alivio parcial en la curva de rendimientos.
Tras el descenso de 52 puntos registrado al comenzar la semana y la baja de 14 unidades del martes, el indicador de la banca JP Morgan lleva tres ruedas consecutivas en caída.
El motor fue la mejora en la cotización de los bonos soberanos en dólares. Los títulos argentinos mostraron una reacción favorable por parte de los inversores institucionales y fondos del exterior, que rebalancearon sus carteras en busca de retornos tras la volatilidad previa. Esto se dio a contramano de un escenario complejo.
Las principales bolsas de Wall Street operaron con cautela y retrocesos condicionados por la publicación de datos de inflación en EEUU que superaron ligeramente las previsiones del mercado, un factor que reavivó la atención respecto de los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.