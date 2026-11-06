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Los “no sabo”: los latinos que derrotaron a Trump

Así llama su familia a la nueva generación de jóvenes que contribuyeron a la caída electoral del líder republicano.

UNA VOZ IMPORTANTE. Los latinos son un grupo social de peso y los jóvenes están liderando el cambio en distintos distritos de Estados Unidos.
UNA VOZ IMPORTANTE. Los latinos son un grupo social de peso y los jóvenes están liderando el cambio en distintos distritos de Estados Unidos.
Por Redacción Mundo Hace 44 Min

Su familia los llama “no sabo”. Son jóvenes de origen latino nacidos en Estados Unidos que tropiezan con algunas conjugaciones en español, pero que contribuyeron al revés electoral de Donald Trump.

Este año, varios de ellos cortaron sus clases para protestar contra las masivas redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), promovidas por Trump.

Muchos decían ser la voz de sus padres y aquellos habilitados para votar fueron a las urnas el martes. Son parte de un amplio electorado latino que hace dos años confió en Trump pensando que mejoraría la economía, pero que ahora dio la espalda a los republicanos en las elecciones de medio mandato.

Unos 44,9 millones de personas hablan español en sus hogares en Estados Unidos, el 13,9% de la población de cinco años o más. Es el segundo idioma más hablado después del inglés, según cifras oficiales.

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“Yo soy un ‘no sabo’. Sé español lo suficiente como para hablar con mi mamá con regularidad. Pero los no sabo sí saben”, dijo en Texas Víctor Bucio, estadounidense de 34 años e hijo de padres mexicanos.

“Creo que este es el cambio que alguien necesita para comprender la importancia de su voto en la sociedad estadounidense”, añadió. En redes sociales abundan los videos de padres migrantes mostrando con orgullo cómo sus hijos “no sabo” votaron este martes.

La participación latina del martes probablemente será la mayor en la historia en unas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, afirmó Janet Murguía, presidenta de UnidosUS.

Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump

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Este grupo de defensa de los derechos de los latinos se opone a la “campaña de deportaciones masivas fuera de control ya las tácticas abusivas, violentas y crueles personificadas por el ICE”.

Texas demócrata

Sus votos influyeron en la elección de Gina Hinojosa, una mujer latina criada en un hogar católico mexicano, como gobernadora de Texas. Con esta victoria, Hinojosa acabó con tres décadas de dominio republicano en ese estado. También celebraron la elección de Xavier Becerra, de raíces mexicanas, como gobernador de California. “No te dejes”, recuerda Hinojosa que le decía su abuela. “Muchas latinas en Texas crecieron escuchando esas mismas palabras de sus madres, de sus abuelas (...). Esta victoria les pertenece a ustedes ya ellas”, aseguró.

El cantante de música tex-mex Bobby Pulido, convertido en candidato demócrata, también arrebató un escándalo republicano en Texas. “Muchísimas gracias a toda la raza que salió a votar. Rompimos récords. Hay una generación que no estaba activa políticamente, que decidirá quiénes quieren que sean sus líderes”, dijo el ahora representante del distrito 15 de Texas, un estado con un 40% de población latina.

Un tsunami demócrata le arrebató el Congreso a Donald Trump

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Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó el triunfo de Hinojosa y Becerra. “Nos da mucho gusto que los mexicoestadounidenses tengan este reconocimiento”, aseguró.

Según el sondeo postelectoral AP Voter Poll, seis de cada diez votantes latinos apoyaron al demócrata James Talarico en su elección al Senado por Texas. Entre los jóvenes latinos de 18 a 29 años, el 70% votó por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, según estimaciones de Circle, un centro de investigación de la Universidad Tufts.

En estados como Florida, los republicanos sobrevivieron parcialmente a la avalancha demócrata, aunque por un estrecho margen.

Los factores económicos detrás de la debacle electoral de Trump

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Viviana Castro, una jubilada de origen venezolana de 67 años, se dice “orgullosa de votar en contra de ese señor (Trump)”

“La forma que está tratando a los inmigrantes es poco ética, poco moral y no es lo que un ser humano se merece”, dijo Castro desde Doral. En su cuenta de Instagram ‘Qué Hacer en Austin’, con 432.000 seguidores, la mexicana Katia Marroquin recibió pedidos de ayuda por abogados u orientación ante las detenciones de ICE, lo que la motivó a promover el voto.

Los desafíos de Trump para el resto de su mandato

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“Fueron varias sorpresas. Los ‘no sabo kids’ salieron a votar, muchos son menores de 30 años. También hubo una mayor presencia de mujeres entre quienes votaron. Creo que fue por empatía”, sostuvo. Bucio dijo que es “triste” que haya tenido que ocurrir un evento que afectará personalmente a los latinos, como las redadas de ICE, para que votaran. Para Yadira Sánchez, directora ejecutiva de la organización civil Poder LatinX, los jóvenes latinos tienen las cosas claras.

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