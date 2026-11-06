Los “no sabo”: los latinos que derrotaron a Trump

Texas demócrata

Sus votos influyeron en la elección de Gina Hinojosa, una mujer latina criada en un hogar católico mexicano, como gobernadora de Texas. Con esta victoria, Hinojosa acabó con tres décadas de dominio republicano en ese estado. También celebraron la elección de Xavier Becerra, de raíces mexicanas, como gobernador de California. “No te dejes”, recuerda Hinojosa que le decía su abuela. “Muchas latinas en Texas crecieron escuchando esas mismas palabras de sus madres, de sus abuelas (...). Esta victoria les pertenece a ustedes ya ellas”, aseguró.