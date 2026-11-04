Elecciones en Estados Unidos: cómo reaccionaron los principales medios del mundo ante la derrota de Trump
The Guardian, BBC, El País, Le Monde y The New York Times, entre otros diarios internacionales, calificaron el triunfo demócrata como un duro revés para Donald Trump. La prensa destacó la recuperación de la mayoría en ambas cámaras del Congreso y habló de una “ola azul” en las elecciones de medio término.
Resumen para apurados
- Medios globales calificaron hoy como un duro revés para Donald Trump el triunfo demócrata en las legislativas de EE.UU., impulsado por el rechazo popular a su gestión.
- Diarios como The Guardian y Le Monde destacaron una 'ola azul', tras victorias opositoras en bastiones históricamente republicanos como Texas y Kansas.
- El control opositor en ambas cámaras del Congreso complicará la gobernabilidad de Trump y anticipa un freno a sus reformas durante el tramo final de su mandato.
La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos tuvo una fuerte repercusión internacional. Los principales medios del mundo coincidieron en interpretar el resultado como un revés político para el presidente Donald Trump, luego de que la oposición consiguiera recuperar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.
Expresiones como "duro revés", "ola azul", "rechazo a Trump" y "vuelco político" se repitieron en las portadas y los sitios web de diarios de Europa, América Latina y Estados Unidos. Las coberturas también destacaron los triunfos demócratas en territorios históricamente republicanos, entre ellos Texas, Kansas, Iowa y Carolina del Norte.
Qué dijeron The Guardian, BBC y Sky News sobre la derrota de Trump
En el Reino Unido, The Guardian puso el foco en el avance demócrata en el Senado y tituló que los votantes estadounidenses rechazaron la agenda de Trump. El periódico también destacó las victorias opositoras en estados tradicionalmente republicanos, un dato que interpretó como una señal del alcance nacional del resultado.
La BBC eligió un enfoque similar con el título: "Los demócratas toman el control del Congreso de Estados Unidos tras el rechazo de los votantes a los republicanos de Trump".
Por su parte, Sky News resumió el resultado con otra frase contundente: "Los demócratas ganan el Congreso mientras Estados Unidos rechaza a Trump".
La prensa europea habló de una "ola azul" en Estados Unidos
En España, El País describió el resultado como un "vuelco político" y sostuvo que los demócratas lograron el control total del Congreso en un duro castigo al presidente republicano.
El diario también resaltó la victoria de Gina Hinojosa en Texas, a quien presentó como la primera gobernadora hispana del estado tras imponerse a Greg Abbott.
En la misma línea, El Mundo utilizó la expresión "ola azul" para describir el avance opositor. Su título destacó que los demócratas arrasaron en las midterms y recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes, con triunfos en Texas y Kansas.
En Italia, La Repubblica también recurrió a esa imagen: "Una ola azul arrasa la América de Trump. Los demócratas ganan la Cámara de Representantes y el Senado". El periódico consideró que el resultado representaba "más que una derrota" para el oficialismo.
Mientras tanto, Corriere della Sera realizó una cobertura en vivo y puso el acento en las reacciones de Trump y del expresidente Barack Obama. Su título destacó una frase del mandatario: "Con mi nombre, habríamos ganado. Acepto el resultado", junto con el mensaje de Obama: "Manos a la obra".
Le Monde destacó el avance demócrata en bastiones republicanos
En Francia, Le Monde subrayó la llegada de una ola demócrata al Congreso y también puso el foco en la aceptación del resultado electoral por parte de Trump.
Entre los resultados que destacó figuró la victoria de James Talarico en Texas, un estado históricamente republicano. También mencionó el avance demócrata en Kansas, donde Adam Hamilton consiguió un escaño en el Senado estatal por primera vez desde 1932.
El periódico israelí The Times of Israel, en tanto, vinculó el resultado con el rechazo a la política exterior de Trump y puso especial atención en la guerra en Medio Oriente. Su cobertura resaltó el mensaje de los votantes contra una eventual continuidad de la confrontación militar con Irán.
Cómo reaccionaron los medios de América y Estados Unidos
La repercusión también llegó a América Latina. En Brasil, O Globo calificó el resultado como histórico y señaló que los demócratas recuperarían el control del Congreso, lo que representaría una derrota de gran magnitud para Trump.
En Estados Unidos, la cobertura fue especialmente amplia. The New York Times destacó que los demócratas consiguieron la mayoría en ambas cámaras mientras los votantes le propinaban un contundente revés al presidente.
Por su parte, The Washington Post describió el resultado como una "ola azul histórica" y publicó una infografía para mostrar cómo quedó conformado el Congreso después de las elecciones.
La coincidencia entre los principales medios internacionales dejó en evidencia la dimensión política del resultado: la oposición no solo recuperó espacios institucionales, sino que también consiguió victorias en territorios donde el Partido Republicano había construido buena parte de su fortaleza electoral. Para Trump, el nuevo mapa legislativo anticipa un escenario más complejo durante los últimos años de su mandato.