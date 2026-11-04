Vacantes judiciales

Sortean el jurado para concursar la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán

El Consejo de la Magistratura activó el Concurso 546 para cubrir el nuevo cargo judicial, para completar con tres jueces cada una de las dos salas.

El proceso de selección recién comienza.
El proceso de selección recién comienza.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • El Consejo de la Magistratura sorteó el jurado del Concurso 546 para cubrir la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán y completar las vacantes.
  • La iniciativa busca regularizar el tribunal para que sus dos salas queden integradas con tres jueces cada una, iniciando formalmente el proceso de selección.
  • La designación definitiva normalizará el funcionamiento del tribunal de alzada y agilizará la resolución de causas complejas en el fuero federal regional.
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