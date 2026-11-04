Sortean el jurado para concursar la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán

Resumen para apurados
- El Consejo de la Magistratura sorteó el jurado del Concurso 546 para cubrir la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán y completar las vacantes.
- La iniciativa busca regularizar el tribunal para que sus dos salas queden integradas con tres jueces cada una, iniciando formalmente el proceso de selección.
- La designación definitiva normalizará el funcionamiento del tribunal de alzada y agilizará la resolución de causas complejas en el fuero federal regional.
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