La derrota de Trump en las elecciones de EEUU abre interrogantes sobre la ayuda financiera a la Argentina
La Cámara de Empresas Estadounidenses en el país advirtió que el nuevo equilibrio político en Washington podría condicionar el respaldo ante el FMI, el swap de U$S 20.000 millones y los acuerdos comerciales.
La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos encendió una señal de alerta entre las empresas estadounidenses radicadas en la Argentina. Desde la Cámara de Empresas Estadounidenses (AmCham) advirtieron que el nuevo escenario político en Washington podría tener consecuencias sobre el respaldo financiero al gobierno de Javier Milei, particularmente en la asistencia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el swap de monedas acordado en 2025.
La advertencia coincide con las declaraciones de Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), durante el 16° Foro de la consultora Abeceb. Si bien se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral, planteó que “la habilidad de Estados Unidos de rescatar a otros países se ve reducida”.
Desde el Gobierno argentino, en cambio, buscaron restarle importancia al resultado electoral. El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el impacto de la denominada ola demócrata, que le arrebató a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense. “Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación”, sostuvo el miércoles durante un evento de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Sin embargo, un documento difundido este jueves por AmCham, en el apartado titulado “Impacto de las elecciones en el acuerdo”, planteó un escenario diferente. “El nuevo equilibrio de poder en Washington puede impactar en los cuatro ejes que hoy estructuran la relación bilateral: el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos que establece el ARTI, la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur y el respaldo financiero de Estados Unidos, que incluye su apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025”, señaló la entidad.
Litman también advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar la asistencia financiera. “En particular, la Argentina ha dependido mucho de la capacidad de las instituciones financieras internacionales para brindar asistencia. Y con un gobierno dividido, la capacidad de asistir en momentos de crisis de liquidez o en otros shocks es más limitada”, explicó.
El directivo agregó que las decisiones podrían demorarse debido a las dificultades para conseguir consensos y a una menor disposición para utilizar fondos en rescates financieros de otros países. “Las decisiones van a ser más lentas porque la capacidad de tomar decisiones y la disposición para usar fondos para rescatar en shocks a otros países va a ser limitada”, afirmó.
De todos modos, ratificó que América del Sur seguirá siendo una región de interés para Estados Unidos, tanto en términos políticos como comerciales y empresariales. “La fuerza de las políticas de Estados Unidos sobre América del Sur va a seguir siendo la misma. En estos años, estuvimos mucho más interesados en lo que pasaba en esta parte del mundo que en los asuntos transatlánticos o en Asia, y eso es bastante generalizado”, sostuvo. Y agregó: “Eso refleja la proximidad. Veremos mucho más interés político, empresarial y comercial”.
El Gobierno de Trump ratificó su respaldo a Milei
Pese a las advertencias sobre las posibles consecuencias del nuevo Congreso, desde la administración estadounidense ratificaron el apoyo a la Argentina. El embajador de ese país, Peter Lamelas, publicó un mensaje en la red social X durante la madrugada argentina: “Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”.
En otro tramo de su mensaje, el diplomático sostuvo que la relación bilateral tiene carácter estratégico y de largo plazo. “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”, expresó.
También remarcó que el vínculo trasciende las diferencias partidarias porque responde a intereses de ambas naciones. “Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos”, afirmó. Finalmente, aseguró que seguirá trabajando para convertir esa alianza en resultados concretos y cerró con la consigna: “¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!”.
En la misma línea se había pronunciado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien durante este año ratificó en varias oportunidades que Washington volvería a asistir a la Argentina si fuera necesario.
Días atrás, en una entrevista con el medio Axios, después de las elecciones que perdió Trump, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de volver a utilizar el swap de U$S 20.000 millones y comprar pesos, como ocurrió en 2025. “¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto”, respondió.
Los acuerdos comerciales que podrían quedar bajo revisión
AmCham también advirtió sobre las consecuencias que el nuevo equilibrio legislativo podría tener en los acuerdos comerciales. Según explicó, el Congreso tendrá mayoría demócrata a partir del 3 de enero de 2027, aunque Trump conservará la conducción de la política exterior y comercial.
En ese contexto, la entidad señaló que el Poder Ejecutivo estadounidense puede administrar cuotas, aranceles y acuerdos bilaterales mediante decisiones ejecutivas, como ocurre con el ARTI, el acuerdo comercial bilateral firmado entre ambos países. Sin embargo, otras iniciativas que requieran un tratado integral o partidas presupuestarias específicas podrían quedar estancadas en el Congreso.
La cámara empresaria también alertó sobre la posibilidad de que la nueva mayoría demócrata revise cláusulas ambientales, compromisos de sustentabilidad vinculados con sectores como la minería y el litio, y disposiciones sobre protección de los derechos laborales.
En materia agropecuaria, advirtió que los sectores proteccionistas del Congreso podrían cuestionar el aumento de las cuotas de importación, entre ellas la de carne argentina, para proteger a los productores ganaderos estadounidenses.
AmCham consideró además que un eventual cambio de signo político en la Casa Blanca podría moderar la cercanía actual entre los dos gobiernos. La relación podría pasar de una consideración de “prioridad geopolítica” a un vínculo institucional con menor nivel de preferencia.
No obstante, la entidad destacó que el interés de Estados Unidos por asegurar las cadenas de suministro de litio y cobre para competir con China se mantendría como una política de Estado. Por ese motivo, planteó la necesidad de avanzar en la institucionalización de la relación bilateral.
El documento también repasó la ampliación de la agenda entre ambos países durante el último año. Al Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI) se sumaron un marco de cooperación sobre minerales críticos, la incorporación de la Argentina a Pax Silica y una agenda de financiamiento con participación del EXIM Bank y la DFC.
De esta manera, aunque Washington ratificó públicamente su respaldo a Milei, el nuevo escenario legislativo abre interrogantes sobre la continuidad y las condiciones de la asistencia financiera, los acuerdos comerciales y las inversiones estratégicas entre ambos países.