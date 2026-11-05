La derrota de Trump en las elecciones de EEUU abre interrogantes sobre la ayuda financiera a la Argentina

De todos modos, ratificó que América del Sur seguirá siendo una región de interés para Estados Unidos, tanto en términos políticos como comerciales y empresariales. “La fuerza de las políticas de Estados Unidos sobre América del Sur va a seguir siendo la misma. En estos años, estuvimos mucho más interesados en lo que pasaba en esta parte del mundo que en los asuntos transatlánticos o en Asia, y eso es bastante generalizado”, sostuvo. Y agregó: “Eso refleja la proximidad. Veremos mucho más interés político, empresarial y comercial”.