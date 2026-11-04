El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Los otros hitos de la jornada

El contundente voto de castigo contra Trump también incluyó otros hitos en Texas y en California. En Texas, Gina Hinojosa desbancó al republicano Greg Abbott, quien buscaba la reelección, y será la primera mujer latina en gobernar el estado fronterizo. Mientras que en California, Xavier Becerra fue el primer latino en ganar la gobernación del estado de la costa oeste luego de dejar en el camino al republicano Steve Hilton.