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El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Keisha Lance Bottoms, Abdul El-Sayed, Chris Pappas y Deb Haaland encabezan los hitos de una jornada que refleja un liderazgo cada vez más diverso.

GEORGIA. Keisha Lance Bottoms será la primera gobernadora negra de Estados Unidos.
GEORGIA. Keisha Lance Bottoms será la primera gobernadora negra de Estados Unidos.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En las elecciones legislativas de EE. UU., candidatos demócratas diversos lograron victorias históricas impulsados por un voto castigo contra Donald Trump y su gestión.
  • El descontento general arrebató el Congreso a los republicanos con hitos como la primera gobernadora negra en Georgia y el primer senador musulmán electo en Míchigan.
  • Los comicios consolidan una representación multirracial inédita y perfilan a Hakeem Jeffries como el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes.
Resumen generado con IA

Los votantes estadounidenses eligieron a su primera gobernadora negra, su primer senador abiertamente gay, el primer senador musulmán y la primera gobernadora indígena en unas elecciones de medio mandato que reflejan un liderazgo cada vez más diverso.

El descontento de los electores hacia la gestión del presidente Donald Trump se tradujo en un tsunami demócrata que arrebató el control de las dos cámaras del Congreso a los republicanos y que, además, abrió las puertas a una serie de hitos para muchas minorías del país.

Bill Shiebler, director de estrategia de la organización no gubernamental State Voices, una red de defensores de la participación ciudadana, calificó el resultado como "una gran reprimenda contra el odio y la división".

Las claves de la histórica victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

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"Presenciamos a un electorado que se identifica cada vez más con sus líderes y con los líderes que surgen de las comunidades a las que ahora representan", dijo a la agencia AFP y agregó: "Creo que es parte de la democracia multirracial que funciona como se pretende y no solo como una novedad".

Nuevas voces en el Senado

En Míchigan, el izquierdista Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos. Este médico de 42 años, conocido por su franqueza, movilizó a los votantes con promesas de izquierda, incluida la atención médica universal, para mantener un escaño clave para los demócratas, aunque tuvo que enfrentar la dura retórica antimusulmana por parte de sus detractores. 

Abdul El-Sayed. Abdul El-Sayed.

El grupo de defensa Council on American-Islamic Relations elogió a El-Sayed por perseverar a pesar de los "interminables ataques islamófobos". "Nuestras comunidades trabajaron arduamente para asegurarse de que nuestras voces fueran escuchadas y de que estemos debidamente representados en el Senado", señaló la organización.

Por otro lado, el representante demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos tras ganar la elección en New Hampshire. "Nadie debería ser discriminado por ser quién es o por a quién ama", escribió en su portal. En Minnesota, la demócrata Peggy Flanagan fue elegida como la primera senadora indígena americana.

Gobernadoras que rompen el molde

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra en conquistar un puesto de ese calibre en Estados Unidos. La exalcaldesa de Atlanta derrotó al multimillonario ejecutivo de la salud, Rick Jackson, una victoria que devuelve la gobernación a los demócratas luego de más de dos décadas de control republicano.

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland venció al republicano Gregg Hull y conquistó la gobernación, convirtiéndose en la primera mujer indígena estadounidense en alcanzar un cargo ejecutivo regional. Integrante de la tribu laguna pueblo, fungió como la secretaria del Interior en la administración del expresidente Joe Biden, donde también marcó el hito de ser la primera indígena estadounidense en ocupar un cargo de secretaria en el gabinete de Estados Unidos.

Los otros hitos de la jornada

El contundente voto de castigo contra Trump también incluyó otros hitos en Texas y en California. En Texas, Gina Hinojosa desbancó al republicano Greg Abbott, quien buscaba la reelección, y será la primera mujer latina en gobernar el estado fronterizo. Mientras que en California, Xavier Becerra fue el primer latino en ganar la gobernación del estado de la costa oeste luego de dejar en el camino al republicano Steve Hilton.

De cara al futuro, si el actual líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, gana la presidencia de la Cámara como se espera en el nuevo Congreso, se convertiría en el primer presidente afroamericano de este cuerpo legislativo en la historia de Estados Unidos.

"Esta fue una elección histórica en la que la gente decidió creer en sí misma y aferrarse de verdad a la esperanza que representa la promesa de este país, rechazando cualquier intento de acallar sus voces", concluyó Shiebler.

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