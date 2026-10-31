El desesperado pedido de la madre de un argentino que lleva 30 años en el corredor de la muerte en EEUU

Lidia Guerrero tiene 78 años y hace casi siete que no ve a su hijo. Víctor Saldaño, nacido en Córdoba capital y hoy de 54 años, lleva tres décadas en el corredor de la muerte de Estados Unidos, donde fue condenado dos veces a la pena capital por el asesinato de un hombre en Texas. En una entrevista con TN, la mujer relató el deterioro de su salud mental durante el encierro, cuestionó las condiciones de detención y volvió a denunciar irregularidades en los procesos judiciales que terminaron con las sentencias.