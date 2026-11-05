Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda

En apenas unos meses, Francisco Moreno pasó de esperar su primera oportunidad con Los Pumas a convertirse en una alternativa concreta para la primera línea del seleccionado. El pilar tucumano, que debutó internacionalmente durante la ventana de agosto, volverá a ser titular mañana frente a Irlanda, desde las 17.10, en el Aviva Stadium de Dublín. Será su cuarto test y una nueva oportunidad para demostrar que puede sostenerse en la consideración de Felipe Contepomi, con el Mundial de Australia 2027 cada vez más cerca.