Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda
Francisco Moreno volverá a integrar el XV inicial frente a Irlanda, este viernes en Dublín, y busca consolidarse en un puesto donde Felipe Contepomi todavía evalúa alternativas para el Mundial 2027. Gonzalo García, Tomás Albornoz y Mateo Carreras completan la presencia provincial en un partido con un desafío histórico.
Resumen para apurados
- Cuatro rugbistas tucumanos serán titulares en Los Pumas frente a Irlanda este viernes en Dublín, en busca de una histórica primera victoria albiceleste como visitante.
- Francisco Moreno, Gonzalo García, Tomás Albornoz y Mateo Carreras integran el equipo en un reducto donde el seleccionado nacional acumula 16 caídas en el historial.
- El choque servirá a Felipe Contepomi para consolidar alternativas en puestos clave y afianzar la base competitiva de cara a la gira europea y al Mundial Australia 2027.
En apenas unos meses, Francisco Moreno pasó de esperar su primera oportunidad con Los Pumas a convertirse en una alternativa concreta para la primera línea del seleccionado. El pilar tucumano, que debutó internacionalmente durante la ventana de agosto, volverá a ser titular mañana frente a Irlanda, desde las 17.10, en el Aviva Stadium de Dublín. Será su cuarto test y una nueva oportunidad para demostrar que puede sostenerse en la consideración de Felipe Contepomi, con el Mundial de Australia 2027 cada vez más cerca.
Su crecimiento representa una de las historias más interesantes del seleccionado argentino durante 2026. Formado en Lince y en Universitario, Moreno comenzó el año defendiendo la camiseta de Tarucas en el Super Rugby Américas. Sus actuaciones le permitieron ingresar en el radar del cuerpo técnico nacional y dar el salto internacional. Primero llegó la convocatoria, después el debut y, finalmente, la posibilidad de integrar el XV inicial.
Ahora, el escenario será considerablemente más exigente. Irlanda, una de las principales potencias del rugby mundial, pondrá a prueba su capacidad en el scrum y su respuesta física frente a una primera línea experimentada, encabezada por Andrew Porter, Dan Sheehan y Tadhg Furlong.
Para Moreno, que se incorporó en septiembre a Newcastle Red Bulls de Inglaterra, el encuentro también representa una oportunidad para trasladar al seleccionado lo aprendido durante sus primeras semanas en el rugby europeo. La Premiership inglesa le ofrece un contexto competitivo diferente, donde la exigencia de las formaciones fijas y el contacto físico resultan fundamentales para su desarrollo.
La competencia de Moreno por un lugar en el Mundial 2027
La consolidación del tucumano adquiere mayor relevancia al observar el panorama de los pilares derechos de Los Pumas. Es una posición en la que Contepomi viene probando alternativas y donde todavía existe una competencia abierta de cara a la próxima Copa del Mundo.
Joel Sclavi aparece como la referencia de mayor experiencia entre las opciones actuales. El jugador de Leicester Tigers acumula 32 partidos internacionales y formó parte del seleccionado que disputó el Mundial de Francia 2023. Su trayectoria y conocimiento de las exigencias internacionales representan una ventaja, aunque también necesita sostener su continuidad física y deportiva.
De hecho, Sclavi regresará al seleccionado mañana después de superar sus problemas físicos, pero comenzará el partido entre los suplentes. La decisión de Contepomi de colocar a Moreno como titular resulta significativa: tendrá la posibilidad de medirse desde el inicio frente a una primera línea de jerarquía, mientras que su competidor más experimentado esperará su oportunidad desde el banco.
Sin embargo, la disputa no se limita a ellos dos. Eduardo Bello, que regresó a la actividad con Ulster después de un prolongado período de inactividad, también cuenta con antecedentes internacionales y podría volver a entrar en consideración. Pedro Delgado, actualmente en Harlequins, es otra alternativa con experiencia en el seleccionado, mientras que el tucumano Francisco Coria Marchetti forma parte del grupo de pilares que fueron utilizados durante el ciclo.
También aparece Rodrigo Martínez, incluido en la convocatoria para esta gira europea. En cambio, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Mayco Vivas y el tucumano Thomas Gallo representan principalmente alternativas para el lado izquierdo del scrum.
En ese contexto, la titularidad del jugador de Newcastle constituye una señal de confianza, aunque todavía no una garantía mundialista. Su desafío será demostrar que puede sostener el rendimiento ante rivales de primer nivel y continuar acumulando minutos internacionales.
La gira europea puede resultar determinante. Después de Irlanda, Los Pumas enfrentarán a Italia y Francia, dos nuevas oportunidades para que Contepomi evalúe alternativas y profundice la competencia interna.
Gonzalo García y Tomás Albornoz, una conducción tucumana
La presencia provincial no se limitará a la primera línea. Gonzalo García y Tomás Albornoz conformarán la pareja de medios, una sociedad íntegramente tucumana que tendrá la responsabilidad de conducir el ataque argentino.
García, surgido de Natación y Gimnasia, disputará su vigésimo encuentro internacional. El medio scrum atraviesa su primera temporada en Pau, después de su paso por Zebre de Italia. Su llegada al Top 14 francés significó un salto competitivo importante y, durante los primeros meses, alternó titularidades y suplencias mientras buscaba adaptarse a las exigencias de su nuevo equipo.
En Los Pumas, sin embargo, continúa ganando protagonismo. Contepomi volvió a confiarle la camiseta número nueve, por delante de otras alternativas como Simón Benítez Cruz, quien comenzará entre los relevos. García tendrá la misión de administrar los tiempos, acelerar la distribución cuando aparezcan espacios y ordenar al equipo frente a la presión defensiva irlandesa.
A su lado estará Albornoz, que llegará a su presentación número 25 con el seleccionado. El apertura formado en Tucumán Rugby recuperó continuidad después de cumplir una suspensión disciplinaria y atraviesa un buen presente en Toulon.
Una de sus actuaciones más destacadas de la temporada llegó frente a Racing 92, cuando anotó 19 puntos y resultó determinante para la victoria de su equipo. Ese rendimiento refleja la confianza que recuperó en el rugby francés, donde se convirtió en una pieza importante para la conducción ofensiva.
Además, la grave lesión de Santiago Carreras, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, incrementa la responsabilidad de Albornoz dentro del seleccionado.
El propio tucumano reconoció que la ausencia de su compañero representó un golpe importante para el grupo. Más allá de lo deportivo, destacó el vínculo personal que los une y la tranquilidad que Carreras transmitía dentro de la cancha.
Mateo Carreras, la experiencia y el desequilibrio
El cuarto tucumano será Mateo Carreras, quien disputará su partido internacional número 37. El wing surgido de Los Tarcos representa una de las principales armas ofensivas del seleccionado y llega después de un comienzo de temporada productivo en Bayonne.
Durante sus primeras cuatro presentaciones registradas en el Top 14 francés consiguió dos tries, frente a Clermont y Toulouse. Su velocidad, capacidad de aceleración y habilidad para superar defensores lo convierten en una alternativa especialmente peligrosa cuando Argentina consigue generar espacios.
A diferencia de Moreno, Carreras ya cuenta con experiencia mundialista y un recorrido consolidado en el rugby europeo. Su desafío pasa por sostener ese protagonismo y recuperar su mejor versión en una gira que enfrentará a Los Pumas con rivales de máxima exigencia.
Irlanda, el desafío histórico que espera a Los Pumas
El encuentro tendrá además un atractivo particular: Argentina nunca consiguió derrotar a Irlanda como visitante. En 25 enfrentamientos, el seleccionado europeo acumula 16 victorias, Los Pumas ocho y se registró un empate. El último triunfo argentino fue en los cuartos de final del Mundial 2015.
Albornoz conoce el valor de esa oportunidad. “Sabemos y somos conscientes que nunca se le ganó a Irlanda acá en Irlanda, así que tenemos esa oportunidad de hacer historia con esta camiseta”, expresó durante la previa.
El apertura también anticipó que la clave estará en sostener la intensidad durante los 80 minutos y evitar que Irlanda imponga su juego de posesión prolongada.
Para Contepomi, el partido será una prueba colectiva y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir definiendo nombres de cara al futuro. Entre ellos aparece Moreno, que en pocos meses pasó del rugby sudamericano a disputar partidos internacionales de máxima exigencia.
Con cuatro tucumanos desde el inicio, Los Pumas buscarán escribir una página inédita en Dublín. Para el pilar de Newcastle, además, será otra oportunidad de demostrar que su crecimiento no es circunstancial y que puede convertirse en una pieza importante del seleccionado que viajará a Australia en 2027.