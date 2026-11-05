OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: puente ferroviario Sarmiento
Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

Los candidatos a ocupar el cargo de Intendente de San Miguel de Tucumán, en sus profundas propagandas publicitarias, manifiestan tener la solución sobre el puente sobrellevado que cruzan las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos exhibió documentación alguna que avale dicho proyecto. La instalación de este puente de reducidas dimensiones no fue un antojo ni un capricho del Directorio del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, extensión a Tucumán. El Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante exigieron la elevación de la cota de nivel y la colocación de un puente metálico de 20 metros de largo por 12 metros de ancho. Cualquier ojo avizor que transite por la avenida Sarmiento desde el este al oeste, al llegar a la calle Catamarca va a observar la línea municipal con su ancho original, denunciada en los planos ante la Municipalidad. Las soluciones edilicias ya fueron dadas en el año 1904. Esta linea férrea construyó dentro de esta ciudad varios puentes: Río Salí, Estanislao del Campo, avenida Juan B. Justo; Italia y José Colombres; Chile y Catamarca; Uruguay Marco Avellaneda y avenida Sarmiento. Este ferrocarril dejó un legado en esta ciudad; donó una manzana cuadrada, calles con anchos de avenidas y la calle Catamarca y sus platabandas. En mi condición de vecino de este municipio, pregunto: ¿por qué se dejó que transcurra el tiempo? Algo similar ocurrió con la colocación del puente del Ferrocarril Central Norte; primero se exigió 16 metros y de inmediato se modificó la medida por 30 metros, ya que debía seguir el ancho de la avenida Mate de Luna.

Víctor Hugo Rossi                                                                

Ecuador 4.536 - S. M. de Tucumán

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