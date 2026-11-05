El deterioro edilicio de la biblioteca Alberdi

El cierre del Teatro de la Paz por el peligro de desprendimientos en la estructura del edificio donde funciona también el Centro Cultural Biblioteca Alberdi vuelve a encender una alarma que San Miguel de Tucumán parece escuchar demasiado tarde. No se trata solamente de la interrupción de una actividad cultural ni de una vereda que debe permanecer vallada para evitar accidentes. Lo que está en discusión es el estado de conservación de un edificio emblemático y, con él, la manera en que la ciudad cuida su patrimonio.