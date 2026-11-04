Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
En el marco de un juicio contra un banco, el vocal de la Sala II sostuvo que su nombramiento rige exclusivamente para el fuero Civil y Comercial Común. Ratificó sus críticas a la unificación de cámaras y al modelo de las OGA.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium