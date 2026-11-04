Polémica judicial

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

En el marco de un juicio contra un banco, el vocal de la Sala II sostuvo que su nombramiento rige exclusivamente para el fuero Civil y Comercial Común. Ratificó sus críticas a la unificación de cámaras y al modelo de las OGA.

CAMINOS SEPARADOS. A pesar de la resolución de la Corte, un camarista se niega a intervenir en todos los fueros.
CAMINOS SEPARADOS. A pesar de la resolución de la Corte, un camarista se niega a intervenir en todos los fueros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

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