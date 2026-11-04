Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: los antecedentes de acusados que intentaron evitar un debate por problemas de salud

A lo largo de más de cuatro décadas, distintos imputados invocaron enfermedades físicas o mentales para eludir el cierre de un proceso, suspender las audiencias o conseguir condiciones especiales de detención. Los planteos tuvieron resultados diferentes. Los casos más recordados y sus resoluciones.

Felipe “El Militar” Sosa, en el juicio. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Felipe “El Militar” Sosa, en el juicio. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, la justicia revisó los planteos de salud de Felipe Sosa, quien buscó suspender el debate por supuestas afecciones.
  • Peritos descartaron fallas cognitivas en Sosa. Durante cuatro décadas, varios acusados invocaron problemas médicos para dilatar procesos u obtener beneficios.
  • El rechazo al pedido permite continuar el juicio y sienta un criterio estricto frente a maniobras dilatorias en causas de alta trascendencia penal.
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