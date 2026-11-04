El juicio por el crimen de Érika: los antecedentes de acusados que intentaron evitar un debate por problemas de salud
A lo largo de más de cuatro décadas, distintos imputados invocaron enfermedades físicas o mentales para eludir el cierre de un proceso, suspender las audiencias o conseguir condiciones especiales de detención. Los planteos tuvieron resultados diferentes. Los casos más recordados y sus resoluciones.
Resumen para apurados
- En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, la justicia revisó los planteos de salud de Felipe Sosa, quien buscó suspender el debate por supuestas afecciones.
- Peritos descartaron fallas cognitivas en Sosa. Durante cuatro décadas, varios acusados invocaron problemas médicos para dilatar procesos u obtener beneficios.
- El rechazo al pedido permite continuar el juicio y sienta un criterio estricto frente a maniobras dilatorias en causas de alta trascendencia penal.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium