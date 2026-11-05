Los factores económicos detrás de la debacle electoral de Trump

El repunte de la inflación por la guerra en Irán, las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, un mercado laboral estancado y el aumento de la desigualdad fueron temas clave para los presionados el martes, según analitas. Con la mayoría de los hogares bajo el impacto de condiciones económicas más duras, estaba claro que los republicanos tendrían una ardua batalla en las urnas. “Los votantes estadounidenses fueron a las urnas pensando en sus bolsillos”, dijo a la AFP el jefe economista de EY-Parthenon, Gregory Daco. “Casi todos los votantes, de todas las edades, niveles educativos, etnias y procedencias políticas, votaron teniendo en cuenta la economía”, dijo.