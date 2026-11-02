Irán ofreció reabrir en 48 horas el estrecho de Ormuz, pero le puso una condición a Estados Unidos

Irán ofreció reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, aunque condicionó la medida a que Estados Unidos ponga fin al bloqueo naval contra la República Islámica. Así lo anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien presentó la reducción del plazo como una señal de disposición al diálogo.