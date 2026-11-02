Irán ofreció reabrir en 48 horas el estrecho de Ormuz, pero le puso una condición a Estados Unidos

Resumen para apurados
- Irán ofreció hoy reabrir en 48 horas el estrecho de Ormuz si Estados Unidos pone fin a su bloqueo naval, según anunció su Cancillería para acelerar una solución negociada.
- La propuesta agiliza el plan presentado ante la ONU en septiembre, en medio de contactos indirectos y tras el impacto de una mina contra un petrolero en la vía marítima.
- El restablecimiento de la seguridad en este paso clave del comercio petrolero mundial dependerá de si Washington decide levantar las restricciones militares impuestas.
Irán ofreció reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, aunque condicionó la medida a que Estados Unidos ponga fin al bloqueo naval contra la República Islámica. Así lo anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien presentó la reducción del plazo como una señal de disposición al diálogo.
Durante su conferencia de prensa semanal, el funcionario confirmó que el plan de siete días presentado por Teherán en septiembre continúa siendo la base de las conversaciones indirectas con la administración estadounidense, que se desarrollan a través de países mediadores.
Según explicó, la decisión de reducir el tiempo de implementación a 48 horas busca demostrar la voluntad del Gobierno iraní de avanzar hacia una solución negociada.
Baghaei señaló además que el líder supremo otorgó facultades al Ejecutivo para resolver el conflicto mediante negociaciones. Sin embargo, advirtió que la posibilidad de recuperar la seguridad en esta ruta marítima e iniciar un proceso formal depende de las decisiones que tome Washington respecto de las restricciones navales.
En ese sentido, fue contundente al señalar que no habrá un acuerdo para garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos mantenga las medidas de bloqueo contra Irán.
Un buque petrolero incendiado y el antecedente de la propuesta
Las declaraciones del portavoz iraní coincidieron con reportes de medios estatales de ese país sobre el incendio de un buque petrolero, que habría impactado contra una mina en el sector oriental del canal.
La propuesta de Teherán tiene como antecedente el 22 de septiembre, cuando presentó un documento inicial de siete puntos durante el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
El texto fue transmitido a través de intermediarios y estableció las exigencias iraníes para alcanzar un cese de las acciones militares y reabrir la vía navegable.
Desde la entrega del documento en la sede del organismo internacional, las representaciones de ambos países mantienen un intercambio de mensajes sobre los términos planteados.
Con la nueva oferta de 48 horas, Irán busca acelerar las negociaciones, aunque mantiene como condición central que Estados Unidos levante primero las restricciones marítimas.