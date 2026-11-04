Las claves de la histórica victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

Texas también votó azul por primera vez en décadas, y le dio a Talarico una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas, algo no visto desde 1988, un año antes de que el político naciera. El golpe fue doble para los republicanos, ya que la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015.