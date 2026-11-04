La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Resumen para apurados
- El Gobierno provincial inaugurará el 27 de este mes la rotonda de acceso a Juan Bautista Alberdi para normalizar la circulación vial tras años de espera.
- La infraestructura vial estuvo paralizada y abandonada durante varios años, hasta que fue reactivada mediante una nueva licitación que alcanzó el 80% en agosto.
- La habilitación definitiva optimizará la seguridad en el tránsito del sur tucumano y dará respuesta a un prolongado reclamo de los vecinos de Alberdi.
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