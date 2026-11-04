Política

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

El Gobierno provincial confirmó que la obra, paralizada durante varios años, será presentada con un acto oficial el 27 de este mes.

ACCESO A JUAN BAUTISTA ALBERDI. La obra, cuando tenía un avance del 80%, en agosto de este año. Foto de Comunicación Pública
ACCESO A JUAN BAUTISTA ALBERDI. La obra, cuando tenía un avance del 80%, en agosto de este año. Foto de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno provincial inaugurará el 27 de este mes la rotonda de acceso a Juan Bautista Alberdi para normalizar la circulación vial tras años de espera.
  • La infraestructura vial estuvo paralizada y abandonada durante varios años, hasta que fue reactivada mediante una nueva licitación que alcanzó el 80% en agosto.
  • La habilitación definitiva optimizará la seguridad en el tránsito del sur tucumano y dará respuesta a un prolongado reclamo de los vecinos de Alberdi.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Juan Bautista AlberdiOsvaldo JaldoGobierno provincialMarcelo NazurBruno Romano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime
1

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos
2

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump
3

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas
4

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán
5

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
2

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
3

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
4

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
5

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Más Noticias
Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Jaldo casi duplica a Catalán en intención de votos, según una encuesta de Hugo Haime

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Sin medidores propios y sin títulos de propiedad: el drama de vivir en edificios sin final de obra en Tucumán

Sin medidores propios y sin títulos de propiedad: el drama de vivir en edificios sin final de obra en Tucumán

Mal resultado para Trump: cómo puede afectar a Milei la derrota republicana en Estados Unidos

Mal resultado para Trump: cómo puede afectar a Milei la derrota republicana en Estados Unidos

Desde el Congreso, tres tucumanos advierten sobre la inequidad en los subsidios para el transporte del AMBA y el interior

Desde el Congreso, tres tucumanos advierten sobre la inequidad en los subsidios para el transporte del AMBA y el interior

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Comentarios