Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump

Pese al impacto político para uno de sus principales aliados internacionales, el Presidente evitó pronunciarse, al igual que sus ministros. La misma postura habían adoptado diez días atrás, cuando Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en las elecciones de Brasil. El único funcionario que se refirió al escenario fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante un foro organizado por la Fundación Fiel, donde reemplazó al mandatario, aseguró que la relación entre la Argentina y Estados Unidos no cambiará.