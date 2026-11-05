Cruce entre Milei y el kirchnerismo por la derrota de Trump

La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos estaba prevista por los analistas, aunque sorprendió la magnitud del resultado: los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. El desenlace tuvo repercusiones en la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei conoció las novedades durante su viaje a Madrid.
Pese al impacto político para uno de sus principales aliados internacionales, el Presidente evitó pronunciarse, al igual que sus ministros. La misma postura habían adoptado diez días atrás, cuando Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en las elecciones de Brasil. El único funcionario que se refirió al escenario fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante un foro organizado por la Fundación Fiel, donde reemplazó al mandatario, aseguró que la relación entre la Argentina y Estados Unidos no cambiará.
Los comicios cerraron un período que los analistas consideraban clave para el Gobierno libertario. Entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre se sucedieron tres resultados adversos para los dirigentes de derecha con los que Milei buscó fortalecer su política internacional: Lula derrotó a Flávio Bolsonaro en Brasil, Benjamin Netanyahu no consiguió los votos para formar gobierno en Israel y Trump sufrió un duro revés en las urnas estadounidenses.
Señales políticas
El asesor presidencial Santiago Caputo dejó entrever la lectura oficial del resultado a través de sus redes sociales. “El único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá, y el Partido Comunista Chino”, escribió.
Por su parte, Milei compartió una reflexión en sus historias de Instagram: “El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”. La publicación no hizo referencia directa a Trump ni a los comicios, que modificaron el equilibrio de poder en Washington y limitarán el margen de acción del mandatario estadounidense durante los próximos dos años.
Cruces en redes
La disputa también se trasladó al plano local. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró la victoria demócrata con un mensaje en inglés: “Beautiful morning” (Hermosa mañana). Milei respondió al compartir el comentario de un usuario que enumeraba las causas judiciales y condenas que pesan sobre la ex mandataria, quien cumple prisión domiciliaria.
La senadora Patricia Bullrich también intervino con una respuesta irónica: “Freedom beautiful” (Hermosa libertad), en alusión a la situación judicial de Cristina Kirchner.
Agenda en Madrid
Mientras tanto, Milei llegó ayer a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, pero modificó su cronograma y no asistió a la ceremonia inaugural ni a la cena de gala ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia.
En cambio, tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, líder del partido Vox, en medio de las tensiones con el presidente español, Pedro Sánchez, a quien cuestionó públicamente durante anteriores visitas al país.
La apertura estaba programada en el teatro Real, con la presencia de los monarcas, Sánchez y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Luego se realizaría una recepción en el Palacio Real. La Casa Rosada no informó los motivos de la ausencia del mandatario argentino.
Esta es la octava visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.