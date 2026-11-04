Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: La misteriosa pizarra de Sosa que llamó la atención en la séptima audiencia

Una perito reveló que el acusado de femicidio tenía anotaciones sobre distintas causas judiciales y un recorte de LA GACETA referido al sobreseimiento de un empleado judicial. También declaró la jefa de Homicidios, que explicó cómo lograron identificar al principal sospechoso.

EN OTRA. Felipe El Militar Sosa habla con su defensor Rubén Flores mientras se exhibe la pizarra encontrada en su casa.
EN OTRA. Felipe "El Militar" Sosa habla con su defensor Rubén Flores mientras se exhibe la pizarra encontrada en su casa.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez en Tucumán, revelaron una pizarra con causas judiciales hallada al acusado Felipe Sosa durante la séptima audiencia.
  • Una perito expuso las anotaciones y recortes de prensa del imputado, mientras la jefa de Homicidios detalló el operativo que permitió identificarlo como principal sospechoso.
  • Estas pruebas periciales y testimonios policiales resultan claves para esclarecer la trama detrás del crimen y definir la responsabilidad penal de Sosa en el veredicto final.
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