El juicio por el crimen de Érika: La misteriosa pizarra de Sosa que llamó la atención en la séptima audiencia
Una perito reveló que el acusado de femicidio tenía anotaciones sobre distintas causas judiciales y un recorte de LA GACETA referido al sobreseimiento de un empleado judicial. También declaró la jefa de Homicidios, que explicó cómo lograron identificar al principal sospechoso.
Resumen para apurados
- En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez en Tucumán, revelaron una pizarra con causas judiciales hallada al acusado Felipe Sosa durante la séptima audiencia.
- Una perito expuso las anotaciones y recortes de prensa del imputado, mientras la jefa de Homicidios detalló el operativo que permitió identificarlo como principal sospechoso.
- Estas pruebas periciales y testimonios policiales resultan claves para esclarecer la trama detrás del crimen y definir la responsabilidad penal de Sosa en el veredicto final.
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