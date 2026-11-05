Un tsunami demócrata le arrebató el Congreso a Donald Trump

Los demócratas encabezaron un tsunami político el martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, en un humillante revés para Donald Trump que compromete la final de su presidencia.
La oposición ganó el control de la Cámara de Representantes y el Senado con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, estado en el cual ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.
Los resultados reflejaron una profunda insatisfacción con el costo de vida, los aranceles y la guerra de Trump contra Irán, que ha disparado los precios del combustible.
Los demócratas prometen abrir investigaciones sobre el presidente, su familia y su gobierno, y sobre la conveniencia de seguir pagando por la guerra.
“El pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, declaró el senador demócrata Jon Ossoff, reelecto al Senado por Georgia.
En Texas, donde los republicanos se hundieron, la votante Kathy Jackoway dijo a la agencia de noticias AFP que la gente “sufre por los precios de la gasolina, la crisis alimentaria y la salud”. “Todos sufren (...) y Trump está ocupado construyendo monumentos para sí mismo”, agregó, celebrando el triunfo demócrata.
Trump reconoció la derrota en una conversación con periodistas del New York Times durante la aciaga velada electoral. “Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, dijo el mandatario, citado por el diario.
“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo”, dijo el mandatario de 80 años en una entrevista con Fox News, en un tono conciliador. “Pelearon duro”.
Cuando las proyecciones comenzaron a mostrar el triunfo demócrata, Trump se desmarcó de la derrota republicana y escribió en redes sociales: “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!”. A pesar de reconocer la derrota, Trump posteó en redes sociales una gorra roja con la palabra “VETO”, en referencia a su capacidad de frenar proyectos de ley aprobados por la mayoría demócrata.
En sus dos primeros años de mandato, Trump lanzó campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.
Este martes reconoció que el conflicto con Irán pudo haber contribuido con la derrota de su partido, aunque defendió la acción militar.
Tras conocerse los resultados, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que quienes esperaban un cambio en la política estadounidense “se equivocan gravemente”.
Hits electorales
La elección fue “una gran derrota y un contundente repudio a Donald Trump y sus políticas”, dijo a la AFP Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington.
El tsunami demócrata les permitió hacerse con importantes bastiones republicanos.
En Texas, James Talarico, un exmaestro y exseminarista presbiteriano, se alzó al Senado con una victoria arrolladora sobre Ken Paxton, candidato fuertemente apoyado por Trump.
También en este estado, Gina Hinojosa será la nueva gobernadora tras vencer a Gregg Abbott, el republicano que buscaba la reelección. En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata en ser electo a la Cámara Alta por ese estado desde 1932, mientras que Iowa votó a su primer senador demócrata desde 2008.
Y en Míchigan, Abdul El Sayed cantó victoria en una reñida pelea que lo convierte en el primer musulmán electo para el Senado.
Signo de un cambio decisivo del horizonte político, los republicanos que ganaron lo hicieron con márgenes mucho más pequeños que en anteriores contiendas.
El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, el primer jefe de gobierno negro en la historia de ese estado sureño y sólidamente republicano, ganó con una ventaja de apenas 1,5 puntos. Hace cuatro años, su predecesor Ron DeSantis se impuso con 20 puntos porcentuales frente a su rival demócrata.
El demócrata Hakeem Jeffries, quien se espera ganar la presidencia de la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso, afirmó que los extremistas del MAGA están en desbandada de costa a costa. “Donald Trump está en conmoción en este momento”. Jeffreys, elegido en el estado de Nueva York y que podría ser el primer negro en presidir la Cámara, ha prometido un trabajo ambicioso en el legislativo enfocado en recuperar el poder adquisitivo, una de las principales quejas del electorado.
Alta participación: récord del voto adelantado por vía del correo
En Estados Unidos la votación se realiza en las urnas, y de forma anticipada por correo. El total de votos no fue contabilizado aún, pero los estadounidenses depositaron más de 61,7 millones de papeletas antes de las elecciones de este martes, de acuerdo con el Election Lab de la Universidad de Florida. Esta cifra, un récord para el voto anticipado en unas elecciones de medio mandato, impulsaron sin duda a los demócratas, que normalmente recurren al sufragio por correo con más frecuencia que los republicanos. Los números muestran una alta participación de afroestadounidenses, jóvenes y otros grupos que regularmente apoyan a los candidatos demócratas, informó la Radio Pública Nacional. El alza contribuyó a la ola electoral de este martes, en la que los demócratas se impusieron en contiendas claves y tomaron el control de ambas cámaras del Congreso.
Cambio histórico: triunfos inesperados en varios distritos
La última vez que Kansas envió un demócrata al Senado fue hace 94 años. Y este martes, Adam Hamilton desbancó a su rival republicano Roger Marshall. Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista que hasta hace poco estaba registrado como republicano, se convirtió en el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en este estado, en su mayoría rural y conservadora, desde 1932, algo que para muchos analistas muestra el desagrado de la sociedad con la gestión de Trump. Texas también votó azul por primera vez en décadas, y le dio a Talarico una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas, algo no visto desde 1988, un año antes de que el político naciera. El golpe fue doble para los republicanos, ya que la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015. Carolina del Sur también desafió la historia al dar la espalda a la senadora Darline Graham (quien había sido nombrada a principios de este año para ocupar el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham) y dar la victoria a la demócrata Annie Andrews. Ningún demócrata de Carolina del Sur había sido elegido para el Senado desde 1998.
Gasto récord: miles de millones en campaña de ambos partidos
En estas elecciones se registró un valor récord de U$S11.900 millones en gastos de campaña. La cifra supera los U$S8.900 millones de 2022, de acuerdo con OpenSecrets, una instancia no partidista que analiza costos en la política estadounidense. La recaudación en la campaña y la compra de propaganda aumentó en las contiendas de este año, impulsadas por los llamados comités de acción política. Estas inversiones externas, lideradas por el aliado de Trump, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, favorecieron a los republicanos en unos U$S360 millones. Pero los candidatos demócratas demostraron ser expertos en recaudar sus propios fondos. Los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado gastaron una cifra sin precedentes de U$S3.700 millones de sus fondos de campaña, y los demócratas gastaron U$S800 millones más que los republicanos, según OpenSecrets. En Texas, el candidato demócrata al Senado, James Talarico, rompió récords al amasar una impresionante cifra de U$S145 millones, superando en creces los U$S22 millones recabados por su rival republicano Ken Paxton, que se vio forzado a apoyarse en grupos externos para financiar su campaña de cara a la contienda.
Otra tendencia: jóvenes y latinos marcaron un cambio en sus preferencias
Los jóvenes y los latinos votados (dos segmentos del electorado estadounidense cruciales para Trump) se alejaron del presidente y de su partido republicano, según mostraron las encuestas a boca de urna. Los candidatos hispanos habían ayudado a llevar a Trump al poder en 2016 e influyeron en su victoria en 2024, cuando se inclinaron por la demócrata Kamala Harris por un estrecho margen en la elección presidencial, 51% contra 48%, según Pew Research. Sin embargo, en las últimas semanas, varios latinos partidarios han expresado su enojo hacia Trump, diciendo que se sentían traicionados. Esto quedó patente en las encuestas a la salida de urnas de NBC News el martes, cuando los votantes latinos respaldaron a los candidatos demócratas en una proporción de 62% frente a un 35% para los republicanos. Los jóvenes también se distanciaron de Trump. NBC News informó que sus encuestas a pie de urna mostraron que los jóvenes de 18 a 29 años, tanto hombres como mujeres, votaron por los demócratas por un margen de 72% contra 25%. Esto representa un cambio drástico respecto a 2024, cuando los jóvenes votados se dividieron entre Trump y Harris.