Un tsunami demócrata le arrebató el Congreso a Donald Trump

Cambio histórico: triunfos inesperados en varios distritos

La última vez que Kansas envió un demócrata al Senado fue hace 94 años. Y este martes, Adam Hamilton desbancó a su rival republicano Roger Marshall. Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista que hasta hace poco estaba registrado como republicano, se convirtió en el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en este estado, en su mayoría rural y conservadora, desde 1932, algo que para muchos analistas muestra el desagrado de la sociedad con la gestión de Trump. Texas también votó azul por primera vez en décadas, y le dio a Talarico una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas, algo no visto desde 1988, un año antes de que el político naciera. El golpe fue doble para los republicanos, ya que la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015. Carolina del Sur también desafió la historia al dar la espalda a la senadora Darline Graham (quien había sido nombrada a principios de este año para ocupar el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham) y dar la victoria a la demócrata Annie Andrews. Ningún demócrata de Carolina del Sur había sido elegido para el Senado desde 1998.