Camila Perochena, sobre la economía argentina: “No hay que desaprovechar otra histórica oportunidad”

La primera, indicó, es la que se registró en 1816. “No hay mayor momento de incertidumbre como el que se vivió en Tucumán, asediados por todos lados, con revoluciones que se perdieron en toda América latina”, relató. En ese contexto se declaró la Independencia Argentina. Aún así, continuó, se necesitaba construir un país, con reglas de juego y tratar de ponerse de acuerdo en la organización; si se trataba de un gobierno de monarquía o una república. En esa orientación, expuso que se tardaron tres años para discutir una Constitución que no era aceptada por ninguna de las provincias. “Nos independizamos, pero no pudimos construir acuerdos para mirarnos como un estado nacional unificado. Las asimetrías entre Buenos Aires y las provincias fueron una grieta que no sólo se quedaba en la disputa entre unitarios y federales, sino que además se profundizaba geográfica y económicamente, al monopolizarse los recursos de aduana de las zonas portuarias”, sostuvo.