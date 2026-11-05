El próximo encuentro del IAEF será en Catamarca

Por quinta vez, Tucumán ha sido sede de un encuentro regional del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El Simposio de Mercado de Capitales de ayer fue inaugurado por la presidenta del comité organizador, la economista Regina Martínez Riekes, directora de Amauta Inversiones Financieras.
“El NOA es una región con mucho potencial y eso se repite desde hace décadas. Tiene talento en sus recursos humanos; es una hermosa zona que, además, es productiva”, manifestó en su mensaje de bienvenida. Asimismo, ponderó la capacidad emprendedora en la región que “permite generar empresas muy exitosas individuamente, pero ese éxito individual no se traduce en beneficio para la región”, observó.
En ese aspecto, la economista detalló las cifras de la importancia del NOA en el contexto nacional. Por caso, citó que la zona ocupa el 20% del territorio nacional en el que convive el 13% de la población nacional. Pero, a la vez, la actividad económica representa apenas el 9% del Producto Bruto Interno (PBI). Desde ese aspecto, convocó a transformar la región, aprovechando aquel potencial.
Al simposio realizado en el San Pablo Country Life & Golf, ubicado en Yerba Buena asistieron empresarios, industriales, financistas de la provincia y de la región. La próxima convocatoria regional está prevista para abril del año que viene, pero ahora tendrá como sede Catamarca, anticiparon los dirigentes del IAEF.