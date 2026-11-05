El próximo encuentro del IAEF será en Catamarca

“El NOA es una región con mucho potencial y eso se repite desde hace décadas. Tiene talento en sus recursos humanos; es una hermosa zona que, además, es productiva”, manifestó en su mensaje de bienvenida. Asimismo, ponderó la capacidad emprendedora en la región que “permite generar empresas muy exitosas individuamente, pero ese éxito individual no se traduce en beneficio para la región”, observó.