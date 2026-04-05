Foro IAEF: “El interior como plataforma dedesarrollo”

Resumen de nota
- El IAEF realizará el 3° Foro Estratégico NOA el miércoles en Yerba Buena, Tucumán, con el viceministro de Economía José Luis Daza para debatir sobre el desarrollo productivo federal.
- El encuentro tratará minería, energía y agroindustria con expertos de Glencore e IDB Invest. Busca elevar la discusión económica y fomentar el crecimiento regional a largo plazo.
- La jornada busca consolidar al interior como motor de exportación y atraer capitales. Se prevé que el debate sobre infraestructura impacte en la competitividad regional futura.
El Tercer Foro Estratégico IAEF NOA se realizará el próximo miércoles en el Salón San Pablo de San Pablo Country Life & Golf de Yerba Buena. Bajo la consigna “Argentina Productiva: el interior como plataforma de desarrollo”, el encuentro arrancará a las 15 de ese día y en la ceremonia de apertura hablarán el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza (foto), el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y la titular del comité organizador del foro.
En el siguiente panel, acerca de “Minería y Energía: la base estructural del crecimiento” hablarán Gustavo Sánchez CFO de Glencore y Pablo Trumper, CFO de Exar, con la moderación de Amalia Saenz (Energy Traces). Tras este panel, el director de G&G Consultants, Daniel Gerold, se referirá a “Energía: el nuevo mapa energético argentino”.
Sobre “Agroindustria: producir y exportar desde el interior” se referirá Miguel de Achaval (presidente de Inversora Juramento) y Ramiro Muñoz, CEO de Salvita Hermanos, en un panel moderado por Sergio Alberto Juárez (Grupo Budeguer). En el final de la jomada se prevé profundizar sobre “Infraestructura y financiamiento: capital para escalar”. Ilse Cougé, jefa de Cooperación en la delegación Argentina de la Unión Europea, Carina Pasut, Investment Officer en Agribusiness en IDB Invest, y Juan Villar, de IFC Grupo Banco Mundial para Infraestructura y Energía serán los oradores con la moderación de Ana Vea-Murguía (BST). “Con estas actividades, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas busca contribuir al desarrollo sostenible del mercado de capitales y al crecimiento económico del país. Nuestro rol es también el de elevar la calidad de la conversación económica, ordenar debates que muchas veces se vuelven superficiales y aportar una mirada de mediano y largo plazo en un país que tiende a pensar en el corto”, definió Miedziak.