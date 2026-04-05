Foro IAEF: “El interior como plataforma dedesarrollo”

Sobre “Agroindustria: producir y exportar desde el interior” se referirá Miguel de Achaval (presidente de Inversora Juramento) y Ramiro Muñoz, CEO de Salvita Hermanos, en un panel moderado por Sergio Alberto Juárez (Grupo Budeguer). En el final de la jomada se prevé profundizar sobre “Infraestructura y financiamiento: capital para escalar”. Ilse Cougé, jefa de Cooperación en la delegación Argentina de la Unión Europea, Carina Pasut, Investment Officer en Agribusiness en IDB Invest, y Juan Villar, de IFC Grupo Banco Mundial para Infraestructura y Energía serán los oradores con la moderación de Ana Vea-Murguía (BST). “Con estas actividades, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas busca contribuir al desarrollo sostenible del mercado de capitales y al crecimiento económico del país. Nuestro rol es también el de elevar la calidad de la conversación económica, ordenar debates que muchas veces se vuelven superficiales y aportar una mirada de mediano y largo plazo en un país que tiende a pensar en el corto”, definió Miedziak.