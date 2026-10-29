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Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de octubre para los empleados estatales

El esquema contempla el depósito de la parte proporcional, que representa el 20% del sueldo -que inició el miércoles-, y el pago de la parte complementaria, correspondiente al 80% restante.

TUCUMÁN. El miércoles arrancó el pago de sueldos para empleados estatales.
TUCUMÁN. El miércoles arrancó el pago de sueldos para empleados estatales.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán difundió el cronograma de pago de sueldos de octubre para empleados estatales, que se liquidará de forma escalonada entre fines de octubre y principios de noviembre.
  • La Tesorería General diagramó el desembolso en dos etapas: el anticipo del 20% iniciado a finales de octubre y la acreditación del 80% complementario a partir del 4 de noviembre.
  • El cumplimiento del esquema escalonado busca garantizar previsibilidad financiera para la administración pública provincial y dinamizar el consumo en el comercio tucumano.
Resumen generado con IA

El pago de sueldos para los empleados estatales de Tucumán avanza con el cronograma establecido por el Gobierno. La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer las fechas correspondientes al pago de los haberes de octubre.

El esquema contempla dos etapas: el depósito de la parte proporcional, que representa el 20% del sueldo -que inició el miércoles-, y el pago de la parte complementaria, correspondiente al 80% restante.

Pago del 20%

Jueves 29 de octubre

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Legislativo

Viernes 30 de octubre

- Comunas Rurales

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Pago del 80%

Miércoles 4 de noviembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 5 de noviembre

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18  Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Comunas Rurales

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Viernes 6 de noviembre

- Jubilados fuera de convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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